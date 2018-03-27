Тропики на Киевщине: как украинец получает доход в 400 долларов с квадратного метра
В селе Рожны под Киевом растут бананы, апельсины, ананасы и другая заморская экзотика. Селекционер Анатолий Патий создал в своих теплицах настоящие джунгли и неплохо на этом зарабатывает.
Патий начинал с выращивания экзотических растений в своей квартире, а затем обустроил несколько теплиц-термосов по собственной технологии. Сейчас селекционер продает саженцы собственного производства. В теплицах созданы идеальные условия для того, чтобы апельсины, мандарины, бананы, лимоны, ананасы, гранаты, инжир чувствовали себя, как дома.
Есть в хозяйстве Патия и необычные гибриды: лимон, который плодоносит 4 раза в год килограммовыми плодами; суперкарликовый банан, высота которого не превышает 80 см; ананас, соплодия которого весят до 15 кг.
Четыре теплицы занимают площадь в 750 квадратных метров. За год Патий продает более 40 тысяч саженцев. Маленькие саженцы стоят от 100 гривен, кусты – 1000 гривен, а цена взрослого дерева может доходить до 1000 евро. Один квадратный метр теплиц приносит доход до 400 долларов в год.
Кроме саженцев, Патий продает теплицы и проекты, а также помогает новичкам, пожелавшим открыть собственный «тропический» бизнес. Бизнес-проект Патия купили уже более 700 человек, большинство из них украинцы.
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Финансы
27.03.2018 19:11