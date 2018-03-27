В Эстонии закрыли банк с украинскими собственниками

Его заподозрили в участии в отмывании роSSийских денег.

В Эстонии закрыли банк с украинскими собственниками
Фото: rus.delfi.ee

Европейский центральный банк по предложению финансовой инспекции 26 марта аннулировал разрешение на деятельность эстонского Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

Об этом пишет "Делфи".

Все сделки и деятельность банка приостановлены.

Отмечается, что банк оказался замешан в аферах "русской прачечной" и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5600 клиентов, из которых 2000 — резиденты Эстонии. Объем вкладов в Versobank составляет 1,5% от общего объема вкладов в действующих в Эстонии банков. Сумма вкладов составляет 253 млн евро и 87% от объема вкладов принадлежит нерезидентам.

Банк Эстонии отмечает, что закрытие Versobank не окажет на эстонскую экономику и банковский сектор существенного влияния, поскольку его доля на рынке была маргинальной и большинство его вкладчиков — нерезиденты.

Издание "Финклуб" отмечает, что Versobank AS был учрежден в октябре 1999 года. До марта 2012 года контрольным пакетом акций банка владел Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), а 29 марта 2012 года основными акционерами Versobank AS стали украинские инвесторы.

Контрольный пакет акций банка принадлежит украинской агропромышленной компании Ukrselhosprom PCF LLC, которая входит в состав корпорации "Алеф". Основными владельцами предприятий, входящих в корпорацию "Алеф" являются граждане Украины - Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.


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