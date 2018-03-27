?Полиция Киева задержала валютного мошенника

Суммы, которыми завладели фальшивые валютчики, колеблются от $5 до $20 тыс.

В Киеве полицейские задержали 25-летнего местного жителя за мошенничество при обмене валюты.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Правоохранителям поступило несколько заявлений граждан, которых обманули при обмене валют. Проанализировав обращения потерпевших, полицейские пришли к выводу, что злоумышленники действовали по новой схеме обмана.

"В интернете мошенники договаривались с клиентом об обмене валюты по выгодному курсу. При этом не расходовали средства на оборудование пункта обмена валют, а назначали встречу просто на улице и меняли деньги в салоне автомобиля. Но вместо настоящих купюр подсовывали так называемую «куклу», то есть обычные бумажки", - сообщили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Так, по предварительной договоренности предприниматель приехал на встречу, после чего сел в указанный автомобиль. Там состоялся обмен. Мужчина получил тщательно запаянную упаковку с гривнами на сумму 200 тыс. Несколько купюр мошенник даже продемонстрировал коммерсанту, после чего клиент вышел из салона, а автомобиль тронулся с места.

Оперативники становили машину и задержали подозрительного «валютчика». У него изъяли более $10 тыс., которые он только что "обменял", а у потерпевшего изъяли "куклу", которую он получил от злоумышленника.

Фото: npu.gov.ua

"Потерпевшие опознали задержанного в двух ранее совершенных аналогичных мошенничествах. В целом его обоснованно подозревают в совершении шести аналогичных преступлений", - рассказал начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, суммы, которыми завладели фальшивые валютчики, колеблются от $5 до $20 тыс.

Задержанный - 25-летний ранее не судимый киевлянин, который передвигался на арендованном автомобиле с похищенными номерами. Суд арестовал его с правом внесения залога в размере 500 тыс. гривен.