7,74 мільярди минулого тижня

Сейсморозвідка Святогірки, днопоглиблення в Херсоні, покращення «Угерсько», дороги Тернопільщини, Закарпаття, Миколаївщини, Вінничини, Луганщини.

З 18 по 25 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 21,93 тисяч закупівель на загальну суму 7,74 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,19 млрд грн.