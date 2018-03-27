Новостей.COM ⇒
2018-03-27
7,74 мільярди минулого тижня
Сейсморозвідка Святогірки, днопоглиблення в Херсоні, покращення «Угерсько», дороги Тернопільщини, Закарпаття, Миколаївщини, Вінничини, Луганщини.
З 18 по 25 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 21,93 тисяч закупівель на загальну суму 7,74 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,19 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області
|399,81
|ТОВ «Автомагістраль-Південь»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через м.Вінниця) 176+232 – 192+324
|2. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
|349,41
|ТОВ «ШБУ-77»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-24 Велика Добронь – Мукачеве – Берегове – контрольно-пропускний пункт «Лужанка» на ділянці км 0+000 – км 24+675
|3. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області
|342,20
|ДП «Миколаївський облавтодор»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області
|4. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області
|306,00
|ТОВ «Ростдорстрой»
|Поточний середній ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю) на ділянці км 415+348 – км 418+951 та км 418+951 – км 423+800 та км 423+800 – км 428+826 в межах Вінницької області
|5. ПАТ «Укргазвидобування»
|195,99
|ТОВ «Вікоіл ЛТД»
|Сейсморозвідувальні роботи на Святогірській площі за технологією 3D
|6. Служба автомобільних доріг у Луганській області
|150,10
|ТОВ «Євро-Буд Компані»
|Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області
|7. Національна поліція України
|138,67
|ТОВ «Нафтотрейд Ресурс»
|бензин А-92: в смарт-картках – 2 938 090,00 л;
в талонах або штрих-картах – 1 958 730,00 л.
|8. Адміністрація Херсонського морського порту
|128,33
|ТОВ «СМД-інвест»
|Експлуатаційне днопоглиблення на акваторії морського порту
|9. Філія «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»
|90,19
|ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський»
|Технічне переоснащення внутрішньоплощадкових електричних мереж дотискувальної компресорної станції «Угерсько» (Будівельні роботи та поточний ремонт)
|10. ДП «Морський торговельний порт «Южний»
|88,64
|ТОВ «Євростандарт»
|Паливо дизельне, бензин автомобільний
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
«« НБУ заблокировал продажу Сбербанка белорусам
27.03.2018 11:27
27.03.2018 11:27
Полиция Киева задержала валютного мошенника »»
27.03.2018 12:44
27.03.2018 12:44
←+Ctrl+→