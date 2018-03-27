НБУ заблокировал продажу Сбербанка белорусам

Сорвалась уже третья сделка по уходу роSSийского Сбербанка из Украины.

НБУ заблокировал продажу Сбербанка белорусам
Фото: Сергей Нужненко

Национальный банк отказал в согласовании опосредованного существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритет Банк" (Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Соответствующее решение 19 марта принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка.

Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.

Напомним, в январе 2018 года глава Сбербанка РоSSии Герман Греф заявил, что сделка по продаже украинского Сбербанка уже структурирована, и для ее завершения необходимо только согласие НБУ.

Осенью 2017 года появились слухи, что Сбербанк будет куплен Валерием Хорошковским. Бизнесмен, являющийся ныне резидентом Монако, достиг принципиальной договоренности с материнской структурой Сбербанка, но был вынужден в конце января 2018 года выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского Сбербанка.

Весной 2017 года Сбербанк Украины собирались покупать Саид Гуцериев, сын роSSийского миллиардера Михаила Гуцериева (компании "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), а также Григорий Гусельников, который является основным акционером латвийского Norvik Banka. Сделка также не была одобрена Нацбанком.

Украинский Сбербанк принадлежит одноименному роSSийскому банку, который принадлежит правительству РФ. ПАО "Сбербанк" - крупнейший из банков с роSSийским капиталом в Украине. Его активы составляют около 40 млрд гривен.

РоSSийский Сбербанк продает его из-за введенных СНБО санкций.


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