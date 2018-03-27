Директор госпредприятия "Электронмаш" уволен за злоупотребления

Новому руководителю поручили собрать информацию о работе компании с 2000 года.

Директор госпредприятия "Электронмаш" уволен за злоупотребления
Фото: mrgall.com

Министерство экономического развития и торговли уволило директора киевского государственного предприятия "Электронмаш" Виктора Мову с занимаемой должности за злоупотребления властью и служебным положением. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Информация о злоупотреблениях и нарушениях поступила в Минэкономразвития от Службы безопасности Украины. По данным СБУ, во время пребывания в должности директора предприятия Мова вместе с другими должностными лицами предприятия с 2000 года незаконно присвоили государственное имущество на сумму более 60 млн грн, а также незаконно приватизировали производственные помещения общей площадью более 88 тыс. кв. м, оздоровительный лагерь и другие активы в пользу предприятия, учредителем которого является родственник Мовы.

Кроме того, руководство ГП "Электронмаш" регулярно проводило закупки товаров и услуг с нарушениями, часто по завышенным ценам, у одних и тех же частных структур, связанных с директором предприятия.

Начиная с 2016 года Минэкономразвития неоднократно обращалось к руководству ГП "Электронмаш" и его руководству с требованиями предоставить объяснения по ряду сомнительных операций, а также прекратить нарушения и способствовать проведению аудита. Требования и указания Минэкономразвития не были выполнены, в результате чего Минэкономразвития приняло решение об отстранении и последующем увольнении директора.

С 26 марта 2018 года на предприятии назначен временный и.о. директора, которому поручено собрать подробную информацию о деятельности ГП "Электронмаш" за период с 2000 года и передать ее в Минэкономразвития и правоохранительные органы.

Также в ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на занятие должности руководителя ГП "Электронмаш".

ГП "Электронмаш" создано на базе завода электронных вычислительных и управляющих машин в 1965 году и специализируется на поставке комплектующих и готовой вычислительной техники и электронной продукции. Предприятие выпускает приборы питания бортовых электросетей городского транспорта: троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена и пассажирских вагонов железной дороги, а также бытовые счетчики газа, контрольно-кассовые аппараты для предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, электронное оборудование для управления ветровыми электрическими установками. ГП "Электронмаш" входит в группу предприятий, подлежащих приватизации.


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