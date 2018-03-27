UA:Перший заработал 2 млн гривен за показ Олимпийских игр в Пхёнчхане

На ТВ-канале подвели итоги освещения Олимпиады-2018

UA:Перший заработал 2 млн гривен за показ Олимпийских игр в Пхёнчхане
Александра Кольцова
Фото: Володимир Шевчук

Член правления UA:Перший Александра Кольцова подвела итоги освещения телеканалом зимней Олимпиады и Паралимпиады 2018 года в корейском Пхёнчхане.

Именно UA:Перший транслировал зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду 2018 года на территории Украины.

Суммарно на освещение Олимпиады-2018 ушло 146 часов эфирного времени и 34 часа в записи, а также 50 часов прямого эфира и 30 часов в записи с Паралимпиады.

"1, 585 млн грн - за зимнюю Олимпиаду, 441,5 тыс. грн - за Паралимпиаду", - цитирует Кольцову SVT.

Также член правления сообщила о проблемах с финансированием на освещение летней Олимпиады-2020 в Токио:

"В 2019 году нас ждут платежи за летнюю Олимпиаду. На данный момент мы недофинансированы на 50%, что ставит компанию в условия выживания. Освещать летнюю Олимпиаду без соответствующего финансирования будет невозможно".


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