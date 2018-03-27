«Зоря»-«Машпроект» отримала 143 мільйони «Укртрансгазу» на ремонт своїх двигунів
Філія «ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» 23 січня і 27 лютого уклала п’ять угод із ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» про ремонт газотурбінних двигунів на загальну суму 143,20 млн грн.
Усі закупівлі провели за переговорною процедурою. Тендери двічі доводилось відміняти, бо на них не приходив ніхто, крім виробника двигунів – заводу «Зоря»-«Машпроект».
Цьогоріч капітально відремонтують три газотурбінних двигуни ДТ-71ПЗ, газотурбінний двигун ДН80Л та силову турбіну іншого газотурбінного двигуна ДН80Л. Гарантія становить 18 місяців після відвантаження з заводу і 6 тис мотогодин із першого пуску.
Нагадаємо, підприємство «Зоря» – «Машпроект» підпорядковане ДК «Укроборонопром», а директором заводу є Костянтин Картошкін. Раніше він із 2009 року очолював ПАТ «Севастопольський морський завод» Петра Порошенка.
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Финансы
27.03.2018 08:10