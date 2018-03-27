"Укроборонпром" уволил подозреваемого в даче взятки военному прокурору директора Харьковского завода транспортного оборудования

До октября 2016 Петров возглавлял ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара".

Государственный концерн "Укроборонпром" уволил директора государственного предприятия "Харьковский завод транспортного оборудования" Федора Петрова, подозреваемого в даче взятки прокурору военной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Соответствующее решение принял в понедельник, 26 марта, генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

Отмечается, что "Укроборонпром" в начале 2017 года обратился в военную прокуратуру с информационным сообщением о выявленных нарушениях финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которое ранее возглавлял Петров.

"Правоохранительным органам были переданы материалы о безосновательном перечислении денежных средств на счета третьих лиц и неправомерном использовании средств предприятия",- сказано в сообщении.

Согласно сообщению, на основе переданной концерном информации военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство и с целью возвращения безосновательно перечисленных средств подала иск в хозяйственный суд, представляя интересы концерна.

"В свою очередь Петров предложил прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона 60 тыс. гривен за закрытие уголовного производства. При попытке передачи взятки 25 марта Петров был задержан сотрудниками военной прокуратуры Южного региона Украины и Службы безопасности Украины", - подчеркивается в сообщении.

Входящее в состав госконцерна "Укроборонпром" государственное предприятие "Харьковский завод транспортного оборудования" специализируется на производстве оборудования для нефтегазопромысловой отрасли, автотопливозаправочной техники на шасси автомобилей КрАЗ, КамАЗ, МАЗ для заправки и транспортировки светлых нефтепродуктов, а также оборудования для агропромышленного комплекса.

Петров до октября 2016 года возглавлял ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара".