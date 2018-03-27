В Украине резко обвалилось производство легальной водки

В Украине резко сократилось производство водки, коньяков и бренди. Между тем выпуск пива и ликеров демонстрирует рост.

Об этом сообщает UBR со ссылкой на Государственную службу статистики.

За первые два месяца 2018 года в Украине было произведено 1,68 млрд дал водки и других крепких спиртных напитков. Данный показатель на 56,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем производство пива выросло на 3,4% и достигло 19,4 млн дал. Выпуск ликеров также демонстрирует рост — за первые два месяца текущего года произведено более 1 млрд дал напитка, что на 29,2% больше в сравнении с 2017 годом.

А вот коньяков и бренди было выпущено меньше — 252 млн дал, что на 21,9% меньше, чем за первых два месяца 2017 года.

Следует отметить, что в Украине сохраняется тенденция падения легального производства алкогольных напитков. Причиной этого называют высокий акциз и низкую покупательскую способность граждан. Согласно оценкам специалистов, на сегодняшний день доля «теневого» производства алкоголя в стране достигла 70%. В связи с этим государственный бюджет ежегодно недополучает порядка 12 миллиардов гривен.