Весілля доньки головлікарки Чернівецького облдиспансеру розважала Оля Полякова, яка отримує $10-15 тисяч за виступ
Оля Полякова з гостями весілля доньки Ірини Маковійчук. Фото з bukinfo.com.ua
На весіллі дочки головної лікарки Чернівецького обласного клінічного кардіологічного диспансеру Ірини Маковійчук та депутата Чернівецької міської ради Ромео Скрипи виступала та була ведучою співачка Ольга Полякова, яка в середньому отримує $10-15 тис за виступ. Про це
У матеріалі «Чому такий коштовний «безкоштовний» інфаркт» йдеться про завищені ціни на стенти для серця (їх використовують під час операцій людей, які отримали інфаркт) та статки керівників лікарень, які закуповують ці спеціальні каркаси.
Маковійчук разом з чоловіком, теж лікарем за освітою,
Чоловіка Маковійчук має приватний медичний бізнес.
«Щоправда дохід від нього у 127 тис грн. за рік не дає пояснення таким заможним статкам родини. Тому, або подружжя не сплачує податки з приватної клініки, або має інший дохід, не задекларований офіційно з іншого місця роботи – державної клініки», – написала Устінова.
Керівник тендерного комітету Чернівецького обласного кардіодиспансеру Наталія Турубарова-Леунова, яка займається закупівлями лікарні, та її чоловік, який працює в цій медустанові, теж досить не бідні люди. Лікарське подружжя
Чернівецький облдиспансер купує стенти, уникаючи системи електронних торгів. Лікарня підписує угоди напряму з фармацевтичними дистриб’юторами і по ціні в 3 рази вищій, ніж закуповують міжнародники: замість 2 тис грн. за стент кардіологічний диспансер платить 6 тис грн.
Щоб обійти «Прозорро» і укласти договір напряму, закупівлю розділили на дві. Купили
Дорожче за міжнародні організації купує стенти Одеська обласна клінічна лікарня: замість 2 тис грн.
Власником та керівником ТОВ «П‘ятий елемент медіка» є Ірина Зимбалевська. Утім до неї власниками фірми були Майя та Олександр Мороз, які нині володіють ТОВ «Амакорд».
Керівник Одеської лікарні Юрій Гульченко Юрій Іванович та його дружина-пенсіонерка досить заможні люди. Гульченко
Столичний Інститут серця, який очолює Борис Тодуров,купує
В матеріалі також йдеться, що більшість онкологічних обласних диспансерів проводить левову частку закупівель на допорогах. Зокрема, у Кропивницькому та на Закарпатті.
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27.03.2018 07:32