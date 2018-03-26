Украина повысила антидемпинговые пошлины на роSSийскую селитру

Это решение выгодно украинским производителям минеральных удобрений.

Украина повысила антидемпинговые пошлины на роSSийскую селитру
Фото: prom.ua

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) увеличила антидемпинговые пошлины на импорт нитрата аммония (аммиачной селитры) из РоSSии с 20,51-36,03% до 29,25-42,96%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Сегодня, 26 марта 2018, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из РоSSии", - говорится в нем.

Антидемпинговая пошлина для компании "Дорогобуж" (Смоленская область, РоSSия) составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для РоSSии - 42,96%.

Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования сообщения о нем в официальной правительственной газете "Урядовий кур'єр".

Сообщается, что в рамках заседания комиссия рассмотрела материалы по существующей практике поставки минеральных удобрений в Украину со стороны роSSийских производителей и экспортеров, которая указывает на многочисленные нарушения в процессе подготовки осуществления импорта в Украину, а также существование угрозы дальнейшего обхода действующих антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония со стороны таких поставщиков.

Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры с целью недопущения обхода этих мер со стороны роSSийских производителей и экспортеров минеральных удобрений.

По результатам рассмотрения материалов было установлено, что уровень применяемых окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из РФ недостаточен для устранения демпинга, который причиняет вред украинским производителям.

Принимая решение, Межведомственная комиссия по международной торговле взвесила позицию всех заинтересованных сторон, в частности украинских производителей минеральных удобрений и агросектора, включая отраслевые аграрные ассоциации.

Напомним, в середине марта Кабинет министров решил временно, до принятия решения Межведомственной комиссии по международной торговле о повышении пошлин, ограничить импорт минеральных удобрений из РоSSии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»
«Это беспредел правоохранительных органов»: руководство «Нова пошта» раскрыло детали обысков«Это беспредел правоохранительных органов»: руководство «Нова пошта» раскрыло детали обысков
Киев объявил конкурс на проект туристического талисмана городаКиев объявил конкурс на проект туристического талисмана города
Захур продал Kyiv Post одесскому миллионеру КивануЗахур продал Kyiv Post одесскому миллионеру Кивану
«Укрпошта» открывает коворкинг в Главпочтамте
Блок рекламы


Похожие новости
Украина завершила поставки "Оплотов" ТаиландуУкраина завершила поставки "Оплотов" Таиланду
Китай введет новые пошлины против США в ответ на решения ТрампаКитай введет новые пошлины против США в ответ на решения Трампа
Украина договорилась с Катаром об избежании двойного налогообложенияУкраина договорилась с Катаром об избежании двойного налогообложения
Украина потеряла $100 млрд из-за агрессии РоSSии, - Андерс АслундУкраина потеряла $100 млрд из-за агрессии РоSSии, - Андерс Аслунд
Украина в измерении газа перейдет на стандарты ЕСУкраина в измерении газа перейдет на стандарты ЕС
Украина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - PoliticoУкраина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - Politico
Украина начала переговоры с австрийской Strabag о строительстве дорогУкраина начала переговоры с австрийской Strabag о строительстве дорог
Украина признает майнинг отдельным видом экономической деятельностиУкраина признает майнинг отдельным видом экономической деятельности
Украина вводит временное эмбарго на роSSийские минудобренияУкраина вводит временное эмбарго на роSSийские минудобрения
Bloomberg: Трамп навредит США, если наложит новые пошлины на товары из КитаяBloomberg: Трамп навредит США, если наложит новые пошлины на товары из Китая
Последние новости
Подгружаем последние новости