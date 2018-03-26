Украина повысила антидемпинговые пошлины на роSSийскую селитру
Это решение выгодно украинским производителям минеральных удобрений.
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) увеличила антидемпинговые пошлины на импорт нитрата аммония (аммиачной селитры) из РоSSии с 20,51-36,03% до 29,25-42,96%.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Сегодня, 26 марта 2018, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из РоSSии", - говорится в нем.
Антидемпинговая пошлина для компании "Дорогобуж" (Смоленская область, РоSSия) составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для РоSSии - 42,96%.
Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования сообщения о нем в официальной правительственной газете "Урядовий кур'єр".
Сообщается, что в рамках заседания комиссия рассмотрела материалы по существующей практике поставки минеральных удобрений в Украину со стороны роSSийских производителей и экспортеров, которая указывает на многочисленные нарушения в процессе подготовки осуществления импорта в Украину, а также существование угрозы дальнейшего обхода действующих антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония со стороны таких поставщиков.
Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры с целью недопущения обхода этих мер со стороны роSSийских производителей и экспортеров минеральных удобрений.
По результатам рассмотрения материалов было установлено, что уровень применяемых окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из РФ недостаточен для устранения демпинга, который причиняет вред украинским производителям.
Принимая решение, Межведомственная комиссия по международной торговле взвесила позицию всех заинтересованных сторон, в частности украинских производителей минеральных удобрений и агросектора, включая отраслевые аграрные ассоциации.
Напомним, в середине марта Кабинет министров решил временно, до принятия решения Межведомственной комиссии по международной торговле о повышении пошлин, ограничить импорт минеральных удобрений из РоSSии.
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26.03.2018 17:10