В Украине увеличились тарифы на электроэнергию для промышленности

Розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей (включая промышленность) увеличились на второй квартал 2018 года в сравнении со ставками тарифов, которые действуют в марте, на 2,1-9,1%.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает Новое время.

Так, тарифы для потребителей первого класса напряжения (получают электрическую энергию с напряжением более 35 кВ) выросли на 3,6-9,1%, до 1,56-1,99 грн/кВт-ч (без НДС).

Таким образом, для предприятий, которые подключены к сетям Киевэнерго стоимость электроэнергии выросла на 6,6% — до 1,72 грн/кВт-ч, Одессаоблэнерго- на 6,9% — до 1,79 грн/кВт-ч, Хмельницкоблэнерго — на 7,9% — до 1,85 грн/кВт-ч и Энергия-Новый Роздол — на 9,1% — до 2,17 грн/кВт-ч. Отметим, что тарифы для потребителей второго класса напряжения (подключены к сетям с напряжением до 35 кВ) выросли на 2,1-7,5%, до 1,65-2,52 грн/кВт-ч. Так, тариф для абонентов Винницаоблэнерго увеличился на 4,8% — до 2,36 грн/кВт-ч, Закарпатьеоблэнерго на 3% — до 2,39 грн/кВт-ч и Черниговоблэнерго на 4,3% — 2,39 грн/кВт-ч.

Больше всего тарифы выросли для группы потребителей второго класса напряжения (7,5%) для компаний, которые подключены к сетям компании Энергия-Новояворовск (г. Новояворовск, Львовская область).

Напомним, в Украине с 1 января оптовая рыночная цена (ОРЦ) на электроэнергию выросла на 9,5%.

Позже глава национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк назвал причины роста тарифов для небытовых потребителей в пределах 10-15% с января 2018 года.


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