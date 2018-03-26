«ПриватБанк» запустил страхование клиентов от коммунальных долгов
«ПриватБанк» начал предоставлять своим клиентам возможность застраховаться от угрозы задолженности по оплате коммунальных платежей. На официальном сайте
Оформить страховку от коммунальных долгов можно в сервисе «Приват24». Страховая сумма может составлять от 6000 до 18 000 грн. Стоимость страховки — от 27 грн в месяц.
«Коммуналка – это огромная и постоянно растущая статья расходов семейного бюджета, а отключают, особенно электроэнергию, очень быстро и без предупреждения, – говорит руководитель направления продажи небанковских продуктов «ПриватБанка» Алексей Туривной. – Наша новая услуга поможет всегда оставаться с газом, электричеством, водой и отоплением».
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Финансы
26.03.2018 11:28