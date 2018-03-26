«ПриватБанк» запустил страхование клиентов от коммунальных долгов

«ПриватБанк» начал предоставлять своим клиентам возможность застраховаться от угрозы задолженности по оплате коммунальных платежей. На официальном сайте отмечается, что программа «Страхование коммунальных платежей» позволяет гарантировать погашение коммунальных долгов в случае потери постоянного места работы или трудоспособности, пишут AIN.UA.

Оформить страховку от коммунальных долгов можно в сервисе «Приват24». Страховая сумма может составлять от 6000 до 18 000 грн. Стоимость страховки — от 27 грн в месяц.

«Коммуналка – это огромная и постоянно растущая статья расходов семейного бюджета, а отключают, особенно электроэнергию, очень быстро и без предупреждения, – говорит руководитель направления продажи небанковских продуктов «ПриватБанка» Алексей Туривной. – Наша новая услуга поможет всегда оставаться с газом, электричеством, водой и отоплением».


Дмитрий Демченко, AIN


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