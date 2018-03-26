Украина завершила поставки "Оплотов" Таиланду

На изготовление 49 боевых машин понадобилось более шести лет.

Украина завершила поставки "Оплотов" Таиланду
Фото: ukroboronprom.com.ua

Концерн "Укроборонпром" объявил о завершении контракта на поставку основных боевых танков "Оплот-Т" в Таиланд.

Последняя партия прошла испытания в присутствии заказчика и в ближайшее время отправится в Таиланд, говорится на сайте концерна. Работы по изготовлению танков были выполнены заводом имени Малышева.

С завершением экспортного контракта с Таиландом "Укроборонпром" начнет выпускать танки для ВСУ. При этом он будет немного модернизирован с учетом опыта применения военной техники в зоне АТО, в частности получит передовое цифровое оснащение - прицельный комплекс и систему управления огнем.

Напомним, что Украина в рамках заключенного в 2011 году контракта объемом свыше 240 млн долларов должна была поставить Таиланду 49 боевых машин.

Созданный ХКБМ им Морозова по заказу Минобороны Украины танк БМ "Оплот" принят на вооружение ВСУ в мае 2009 года, Министерство обороны Украины в том же году заказало 10 танков "Оплот-М", однако в войска были поставлены два танка, а контракт был сорван по причине отсутствия финансирования в последующие годы.

В 2018 году в армию должны поставить десять танков "Оплот".


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