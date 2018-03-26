Насалик за бюджетні гроші зробить аварійну сигналізацію на рідній ТЕЦ у Калуші, яку скоро приватизують

Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує впровадити систему раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення людей у разі їх виникнення на ДП «Калуська теплоелектроцентраль-Нова» (Івано-Франківська обл.).

Про це йдеться в наказі Міненерго №167 від 14.03.2018 р. Про фінансування видатків «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України».

Наказ підписаний міністром Ігорем Насаликом. Він зобов’язує Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестполітики створити перелік підприємств для отримання коштів держбюджету, забезпечити складання планів та кошторисів фінансування, а також проконтролювати їх виконання.

Наказ містить додаток з 10 заходів за програмою впровадження енергостратегії. Серед них – реконструкція транспорту та переоснащення обладнання на шахтах ДП «Селидіввугілля», створення лабораторій для НДІ «МАСМА», поліпшення матеріально-технічної бази міністерства та покращення кібербезпеки галузі ПЕК, а також впровадження на ДП «Калуська ТЕЦ- Нова» системи раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення людей у разі її виявлення. У переліку не вказані жодні інші теплоелектроцентралі, яких в Україні налічується більше двох десятків, і де теж могли б державним коштом встановить сигналізацію.

Насалик за бюджетні гроші зробить аварійну сигналізацію на рідній ТЕЦ у Калуші, яку скоро приватизують

Додаток до наказу Міненерго

«Калузька ТЕЦ – Нова» була створена восени 2016 року, засновником вказане міністерство енергетики та вугільної промисловості. Це підприємство створене на базі державного «Калуська ТЕЦ», яке і процесі реформування було виведене зі складу ДП ЗЕД «Укрінтеренерго». Зараз державне підприємство «Калуська теплоелектроцентраль-Нова» включена в перелік об’єктів приватизації на 2017-2020 роки.

Міністр Ігор Насалик в 2006-2014 роках був мером Калуша (Івано-Франківська обл.). В 2015 р. за його підтримки мером став Ігор Матвійчик.

Контроль за виконанням наказу міністра енергетики та вугільної політики щодо впровадження енергостратегії покладено на його першого заступника Галину Карп. Вона була прямою креатурую Насалика при призначенні на роботу в міністерство, але на початку березня ЗМІ повідомили, що Карп написала заяву про відставку. Офіційно ця інформація не підтверджена.


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