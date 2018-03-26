Семерых сотрудников "Охматдета" подозревают в присвоении лекарств на 8 млн гривен

В схеме участвовала заведующая аптечным складом и шестеро медсестер.

Семерых сотрудников "Охматдета" подозревают в присвоении лекарств на 8 млн гривен
архивное фото
Фото: politica-ua.com

Прокуратура Киева объявила семерым сотрудникам Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" о подозрении в присвоении лекарственных средств на 8 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Установлено, что заведующая аптечным складом в период с 2012 по 2015 годы присваивала лекарства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн гривен.

Кроме того, прокуратура сообщила о подозрении шестерым старшим медсестрам, которые будучи материально ответственными лицами, направили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 млн гривен.

По результатам предварительного расследования заведующей сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Медсестрам сообщено о подозрении по ч. 2,3,4 ст. 191 Уголовного кодекса и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в декабре 2017 года первая очередь обновленного комплекса республиканской детской клинической больницы "Охматдет" получила сертификат готовности объекта и уже в этом году начнет принимать пациентов.


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