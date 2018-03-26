Матір чиновниці з «антирейдерської» комісії Мін’юсту оформила квартиру на Печерську та BMW X3

Матір працівниці Міністерства юстиції Єлизавети Макогон Раїса Макогон у липні 2017 року зареєструвала на себе BMW Х3 2017 року випуску. Про це свідчить витяг із транспортного реєстру МВС. Вартість таких авто станом на березень за даними сайту auto.ria.com починається від $40 тис.

Матір чиновниці з «антирейдерської» комісії Мін’юсту оформила квартиру на Печерську та BMW X328-річна Єлизавета Макогон працює начальницею одного з відділів у Мін’юсті та входить до комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Цю комісію очолював замміністра Павло Мороз. Він раніше працював в компанії «Ernst &Young» разом з юристом Андрієм Довбенком, якого називають «смотрящим» по Мінюсту.

Заробітна плата чиновниці, згідно декларації за 2016 рік – 121 тис. грн.

У січні 2016 року матір мін’юстівки також розжилася нерухомістю в центрі столиці. Раїса Макогон купила квартиру площею 53,6 квадратів на вулиці Євгена Коновальця (колишня Щорса), 36е на Печерську. Станом на березень 2018 року вартість 1-кімнатних квартир у цьому будинку починається від 1,7 млн грн. У жовтні 2015 Раїса Макогон стала власницею ще однієї квартири площею 40,9 кв.м. у місті Українка Київської області.

Раїса Макогон не значиться засновницею жодної фірми, утім, має ФОП, який займається діяльністю посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами. Її чоловік Сергій Макогон зареєстрований власником ПП «Виробничо-комерційна фірма «Сознаніє». На кінець 2016 року, згідно даних Youcontrol, фірма мала прибутку 65 тис. грн., на кінець 2015 – до 10 тис. грн, на кінець 2014 року – 90 тис. грн, на кінець 2013 року – 15 тис. грн, на кінець 2012, 2011 та 2010 років – до 10 тис. грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»
«Это беспредел правоохранительных органов»: руководство «Нова пошта» раскрыло детали обысков«Это беспредел правоохранительных органов»: руководство «Нова пошта» раскрыло детали обысков
Киев объявил конкурс на проект туристического талисмана городаКиев объявил конкурс на проект туристического талисмана города
Захур продал Kyiv Post одесскому миллионеру КивануЗахур продал Kyiv Post одесскому миллионеру Кивану
«Укрпошта» открывает коворкинг в Главпочтамте
Блок рекламы


Похожие новости
Помічник Микитася за 100 мільйонів дорогувато відремонтує пологовий будинок на ПечерськуПомічник Микитася за 100 мільйонів дорогувато відремонтує пологовий будинок на Печерську
Держвиконавиця подала пусту декларацію без дорогих авто чоловіка та квартири на ПечерськуДержвиконавиця подала пусту декларацію без дорогих авто чоловіка та квартири на Печерську
Прокурори судяться за землю на Печерську з рідною фірмою Табачника, яка обіцяла їм квартири в «Едельдорфі»Прокурори судяться за землю на Печерську з рідною фірмою Табачника, яка обіцяла їм квартири в «Едельдорфі»
80-річна матір чиновника з Оболонської РДА купила три квартири і землю навпроти парку Дружби народів80-річна матір чиновника з Оболонської РДА купила три квартири і землю навпроти парку Дружби народів
Спадкоємниця молочної фірми комунальниці Кернеса подарувала їй квартиру в Харкові
Згуровський отримає 28 мільйонів Мін’юсту на розробку і захист уже існуючого реєстру ЄДРЮО
Сотрудники АРМА осуществили попытку забрать в управление квартиру КлименкоСотрудники АРМА осуществили попытку забрать в управление квартиру Клименко
Столична податківка оформила дві квартири та 5 автівок як спадок від батька-пенсіонераСтолична податківка оформила дві квартири та 5 автівок як спадок від батька-пенсіонера
Чиновниця Київської митниці не задекларувала квартиру та Mercedes-BenzЧиновниця Київської митниці не задекларувала квартиру та Mercedes-Benz
Фірма «смотрящего» Мін’юсту провела рекордну реструктуризацію боргу «Альфа-банку»Фірма «смотрящего» Мін’юсту провела рекордну реструктуризацію боргу «Альфа-банку»
Последние новости
Подгружаем последние новости