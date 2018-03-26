Матір чиновниці з «антирейдерської» комісії Мін’юсту оформила квартиру на Печерську та BMW X3
Матір працівниці Міністерства юстиції Єлизавети Макогон Раїса Макогон у липні 2017 року зареєструвала на себе BMW Х3 2017 року випуску. Про це свідчить витяг із транспортного реєстру МВС. Вартість таких авто станом на березень за даними сайту
28-річна Єлизавета Макогон працює начальницею одного з відділів у Мін’юсті та входить до
Заробітна плата чиновниці, згідно
У січні 2016 року матір мін’юстівки також розжилася нерухомістю в центрі столиці. Раїса Макогон купила квартиру площею 53,6 квадратів на вулиці Євгена Коновальця (колишня Щорса), 36е на Печерську. Станом на березень 2018 року вартість 1-кімнатних квартир у цьому будинку
Раїса Макогон не значиться засновницею жодної фірми, утім, має ФОП, який займається діяльністю посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами. Її чоловік Сергій Макогон зареєстрований власником ПП «Виробничо-комерційна фірма «Сознаніє». На кінець 2016 року, згідно даних
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Финансы
26.03.2018 11:05