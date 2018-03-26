Матір чиновниці з «антирейдерської» комісії Мін’юсту оформила квартиру на Печерську та BMW X3

Матір працівниці Міністерства юстиції Єлизавети Макогон Раїса Макогон у липні 2017 року зареєструвала на себе BMW Х3 2017 року випуску. Про це свідчить витяг із транспортного реєстру МВС. Вартість таких авто станом на березень за даними сайту auto.ria.com починається від $40 тис.

28-річна Єлизавета Макогон працює начальницею одного з відділів у Мін’юсті та входить до комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Цю комісію очолював замміністра Павло Мороз. Він раніше працював в компанії «Ernst &Young» разом з юристом Андрієм Довбенком, якого називають «смотрящим» по Мінюсту.

Заробітна плата чиновниці, згідно декларації за 2016 рік – 121 тис. грн.

У січні 2016 року матір мін’юстівки також розжилася нерухомістю в центрі столиці. Раїса Макогон купила квартиру площею 53,6 квадратів на вулиці Євгена Коновальця (колишня Щорса), 36е на Печерську. Станом на березень 2018 року вартість 1-кімнатних квартир у цьому будинку починається від 1,7 млн грн. У жовтні 2015 Раїса Макогон стала власницею ще однієї квартири площею 40,9 кв.м. у місті Українка Київської області.