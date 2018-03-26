Пограничники изъяли 29 контрабандных телефонов на границе с Румынией

Незаконный товар 47-летний гражданин Украины спрятал в личных вещах.

Пограничники изъяли 29 контрабандных телефонов на границе с Румынией
Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили на украинско-румынской границе товары, которые незаконно намеревались ввезти в Украину.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Сегодня ночью в пункте пропуска «Солотвино» во время углубленного осмотра автомобиля «Skoda» пограничники Мукачевского отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ГПСУ, 29 телефонов Samsung различных моделей 47-летний гражданин Украины спрятал в личных вещах.

В настоящее время товар изъяты в установленном порядке.

Напомним, в октябре прошлого года на пункте пропуска "Краковец" изъяли более 1 тыс. телефонов, спрятанных в мешках с хлоридом натрия. Груз направлялся из Литвы в Днепр.


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