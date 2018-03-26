«Укравтодор» оплатить з бюджету України ремонт доріг в ОРЛО?

Служба автомобільних доріг у Луганській області 22 березня уклала угоду з ТОВ «Євро-Буд Компані» про експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автодоріг місцевого значення на 150,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки тендери вже двічі доводилось відміняти через нестачу учасників.

Утримання і ремонт об’єктів на підконтрольній та непідконтрольній Україні територіях Луганщини замовили строком до кінця року.

«Укравтодор» оплатить з бюджету України ремонт доріг в ОРЛО?

Підсумкова відомість ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Фактичне фінансування становить 3,22 млн грн., у разі його збільшення змінять договір.

Згідно договірної ціни, на заробітну плату передбачено 6,92 млн грн., тобто 5% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 2%– 3,52 млн грн.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 150,30 млн грн.

Фірма «Євро-Буд Компані» вперше отримала підряд. За даними системи «YouControl», вона була створена в Києві у березні 2017 року двома юридичними фірмами: ТОВ «Бізнес пропозиції» і ТОВ «Юрбізнес Консалтинг». Її керівником тоді значився столичний юрист Валерій Резнік.

Згодом компанію переоформили в Сєвєродонецьку на Вячеслава Журбу з Новоайдара, статутний капітал виріс зі 150 грн. до 1 тис грн., а директором став Євген Скляной.

Луганчанин на ім’я Євген Маркович Скляной співволодіє ТОВ «Лутугине Троя» з Олегом Повєрєним, Андрієм Квасовим і Михайлом Галашом, а прописана разом із ним Наталя Скляна – ТОВ «Фуджифото».

У кімнаті 12 з «Євро-Буд Компані» по вул. Новікова, 4К зареєстроване ТОВ «Вугільне підприємство «Центр Енерго» Андрія Мозгового, яким раніше володів Марк Андреєв.


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