Как за 6 лет создать бизнес стоимостью $950 млн — история индийского стартапа Bigbasket

Технологические стартапы обычно создаются молодыми предпринимателями, которые руководствуются, в большей степени, желанием что-то делать, чем опытом. Это касается как Индии, так и Кремниевой долины. Компания Bigbasket разрушает этот стереотип. Ее основатели – ветераны эпохи доткомов, которым уже больше 50 лет. Опираясь на свой опыт успехов и поражений, они 6 лет назад создали стартап, который сегодня превратился в крупнейшего продавца продуктов питания в Индии, конкурента Amazon и других крупных игроков рынка, пишут AIN.UA .

Основатели Bigbasket (слева направо): Рамеш, Хари Менон, Випул Парех, Абхинай Чаудхари, Судхакар

Расположенная в Бангалоре компания ежедневно поставляет продукты первой необходимости, такие как масло, кубики кокоса, рис басмати, а также еще 18 тысяч наименований товаров от хлеба до стирального порошка миллионам клиентов в 25 индийских городах. Сервис компании, в большинстве своем, нацелен на молодых людей, которые стремятся избежать пустой траты времени на походы в супермаркеты. В прошлом месяце Bigbasket завершил раунд инвестиций под руководством компании Alibaba, оценившей сервис в $950 млн.

В стране, где продукты питания занимают почти половину розничного рынка объемом $1 трлн, Bigbasket работает, опираясь на опыт своих основателей и последние инновации. Так, компания не спешит развиваться слишком быстро, привлекает клиентов с помощью скидок и постоянно улучшает сеть поставок органической продукции по конкурентоспособной цене.

Впервые в электронной коммерции основатели Bigbasket Рамеш (VS Ramesh), Хари Менон (Hari Менон), Випул Парех (Vipul Parekh), Абхинай Чаудхари (Abhinay Choudhari) и Судхакар (V.S. Sudhkar) попробовали себя в 1999 году, когда начали продавать книги, игрушки и продукты в онлайн-магазине Fabmart .

«Это было время медленного интернета, отсутствия платежных систем и маленького количества пользователей», — вспоминает Судхакар.

Партнеры достаточно быстро поняли, что мир, не говоря об Индии, еще не готов к онлайн-шопингу, и решили переформатировать Fabmart в офлайн-формат. В 2006 году основатели продали доли в проекте.

В 2011 году они снова объединились, чтобы заняться онлайн-продажами продуктов питания, хотя многие были против этой идеи. Доставка продуктов – довольно сложная задача, особенно в Индии. В стране отмечается нехватка морозильных камер и холодильников. Это мешало компании закупать продукты напрямую у ферм, поэтому в течение первого года работы каждое утро создатели Bigbasket проводили на оптовых рынках, скупая необходимые товары. Позже они оборудовали собственные склады с холодильниками и автопарк траков. Такие шаги позволили продавать продукты дешевле, чем у конкурентов, а в 2016 году запустить услугу Express – доставку молока, яиц, хлеба и других продуктов первой необходимости клиентам в течение 90 минут.

Несмотря на значительные успехи, компании еще есть над чем работать. Чтобы оставаться в лидерах, нужно инвестировать в технологии, обеспечивать постоянный доступ в интернет, снабжать траки датчикам температуры и т.д. По словам Випула Пареха, времена экспериментов для компании закончились, пора двигаться вперед. Поскольку любые инновации стоят денег, компания начала привлекать инвестиции. С 2014 года Bigbasket получил $35 млн от Helion Venture Partners и Zodius Capital Advisors, $15 млн от Bessemer Ventures Partners, а также $150 млн в раунде инвестиций, возглавляемом дубайской группой Abraaj. К середине 2016 года Bigbasket уже работал в 8 крупнейших городах Индии.

После выхода на рынки крупных мегаполисов, компания переключилась на маленькие города и, чтобы завоевать их аудиторию, основателям Bigbasket пришлось даже привлечь к рекламе звезду Болливуда.

Одна из основных задач проекта – правильная организация работы персонала. Изначально собственники хотели, чтобы водители траков сразу же доставляли продукты адресату. Но это невозможно, поскольку курьеры не хотят ассоциироваться с водителями, обладающими более низким социальным статусом. Поэтому Bigbasket приходится нанимать отдельных людей для каждого вида работ. Плюс, необходим и кадровый резерв, который позволит заменять сотрудников службы доставки и упаковки в случае необходимости.

Привлечение и поддержка клиентов – проблема для всех компаний, работающих в сфере электронной коммерции. В Индии же продажи усложняются тем, что в разных городах есть свои собственные привычки и правила питания, которые оказывают значительное влияние на выбор потребителей. За годы работы в Bigbasket успели создать целый свод требований к качеству продукции, а также к работе упаковщиков и поставщиков.

Чтобы ускорить процесс доставки продуктов, компания использует специальное ПО , автоматически направляющее водителей траков к пункту назначения. Такой подход помог приблизиться к практически идеальному строку доставки. Если продукция была привезена клиенту с опозданием, он получает скидку 10%.

По словам основателей Bigbasket, штат сотрудников, работающих с жалобами клиентов, насчитывает 700 человек. Рассматриваются абсолютно все обращения – от сообщений о потерявшихся товарах до нареканий на недостаточно опрятных курьеров. Кстати, чтобы избежать последней проблемы, сотрудников обязали выполнять дресс-код.

В прошлом году основатели компании подвели итоги своих успехов. Bigbasket представлена в городах с общим населением 150 млн человек, обладает хорошей узнаваемостью бренда и зарабатывает деньги на каждом заказе. По словам Хари Менона, это отличное время для того, чтобы привлечь стратегического партнера. После переговоров с Amazon, Walmart и другими компаниями, основатели проекта остановились на Alibaba, поскольку эта корпорация управляет большим онлайн-бизнесом по продаже продуктов в Китае и собственной цепочкой поставок.

Сегодня Bigbasket готовится к переходу на новый уровень складирования и доставки продукции в 25 городах. Цель – сократить время приезда курьера до 3 часов. Даже несмотря на то, что конкуренты наступают на пятки, компания продолжает активно развиваться. В ее планах – в 2 раза увеличить уровень продаж к 2020 году и занять третье место среди индийских ритейлеров.