Краснопільські лісники купили Toyota Camry у найдорожчій комплектації за мільйон

ДП «Краснопільське лісове господарство» (смт. Краснопілля Сумської області) 13 березня замовило ТОВ «Артсіті» легковий автомобіль за 999 тис грн. Про це повідомляється в систему «Прозорро».

Фірма поставить лісникам автомобіль бізнес-класу Toyota Camry 2.5 A/T у найдорожчій комплектації Premium 2017 року випуску. Авто матиме 6-ступінчасту автоматичну коробку передач, малий шкіряний пакет з імітацією дерева, трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, люк з електроприводом, аудіо систему з кольоровим багатофункціональним дисплеєм 8 дюймів, навігацію, дев’ять подушок безпеки.

Toyota Camry у найдорожчій комплектації Premium у автосалонах продають за 1,01 млн грн., у базовій комплектації Camry можна придбати за 749 тис грн.

Замовлення «Артсіті» отримало без конкуренції. Очікувана ціна склала 999 тис грн. Тобто фірма не зменшувала ціну.

Харківське ТОВ «Артсіті» належить Олегу Топчію і росіянину Олександру Лалаяну, керівник Роман Унрау.

«Краснопільський лісгосп» очолює Віктор Мороз. Він також є депутатом Краснопільської селищної ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Як повідомляли «Наші гроші», кілька днів тому інші лісники з Сумщини – ДП «Свеський лісгосп» – придбали кросовер Hyundai Tucson у топовій комплектації за 805 тис грн., теж без конкуренції. А раніше лісники держпідприємства «Житомирське лісове господарство» купили позашляховик Renault Kadjar за 865,8 тис грн. та Renault Duster за 552,6 тис грн.


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