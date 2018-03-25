Краснопільські лісники купили Toyota Camry у найдорожчій комплектації за мільйон
ДП «Краснопільське лісове господарство» (смт. Краснопілля Сумської області) 13 березня замовило ТОВ «Артсіті» легковий автомобіль за 999 тис грн. Про це
Фірма поставить лісникам автомобіль бізнес-класу Toyota Camry 2.5 A/T у найдорожчій комплектації Premium 2017 року випуску. Авто матиме 6-ступінчасту автоматичну коробку передач, малий шкіряний пакет з імітацією дерева, трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх та задніх сидінь, люк з електроприводом, аудіо систему з кольоровим багатофункціональним дисплеєм 8 дюймів, навігацію, дев’ять подушок безпеки.
Toyota Camry у найдорожчій комплектації Premium у автосалонах
Замовлення «Артсіті» отримало без конкуренції. Очікувана ціна склала 999 тис грн. Тобто фірма не зменшувала ціну.
Харківське ТОВ «Артсіті» належить Олегу Топчію і росіянину Олександру Лалаяну, керівник Роман Унрау.
«Краснопільський лісгосп» очолює Віктор Мороз. Він також є
Як повідомляли «Наші гроші», кілька днів тому інші лісники з Сумщини – ДП «Свеський лісгосп» – придбали кросовер Hyundai Tucson у топовій комплектації за 805 тис грн., теж без конкуренції. А раніше лісники держпідприємства «Житомирське лісове господарство» купили позашляховик Renault Kadjar за 865,8 тис грн. та Renault Duster за 552,6 тис грн.
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25.03.2018 09:47