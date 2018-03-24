150 кг янтаря пытался перевезти украинец через границу с Польшей

Мужчина спрятал камни в двойном потолке и самодельном люке над водительским сиденьем.

Вчера, 23 марта, на пункте пропуска "Смильница" во Львовской области пограничники обнаружили крупную партию незаконно добытого янтаря. Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Фейсбук.

Фото: mvs.gov.uaFacebook
Фото: mvs.gov.uaFacebook
Фото: mvs.gov.uaFacebook
Фото: mvs.gov.uaFacebook
Фото: mvs.gov.uaFacebook
Фото: mvs.gov.uaFacebook

"Погранично-таможенная смотровая группа обнаружила скрытые камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя", - говорится в сообщении.

В автомобиле нашли 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем, всего около 150 кг камней разных оттенков и размеров.

За рулем микроавтобуса Мерседес был житель Львовской области. Стоимость изъятых камней устанавливают эксперты.

Напомним, ранее СБУ изъяла 3 тонны янтаря в Житомирской области


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