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150 кг янтаря пытался перевезти украинец через границу с Польшей Мужчина спрятал камни в двойном потолке и самодельном люке над водительским сиденьем. Вчера, 23 марта, на пункте пропуска "Смильница" во Львовской области пограничники обнаружили крупную партию незаконно добытого янтаря. Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Фейсбук. Фото: mvs.gov.uaFacebook Фото: mvs.gov.uaFacebook Фото: mvs.gov.uaFacebook Фото: mvs.gov.uaFacebook Фото: mvs.gov.uaFacebook Фото: mvs.gov.uaFacebook "Погранично-таможенная смотровая группа обнаружила скрытые камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя", - говорится в сообщении. В автомобиле нашли 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем, всего около 150 кг камней разных оттенков и размеров. За рулем микроавтобуса Мерседес был житель Львовской области. Стоимость изъятых камней устанавливают эксперты. Напомним, ранее СБУ изъяла 3 тонны янтаря в Житомирской области

LB.ua

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