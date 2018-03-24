Чиновницю Житомирської міськради оштрафували за придбання новорічних цукерок в обхід торгів

Корольовський райсуд Житомира визнав винною начальницю управління культури Житомирської міськради Ніну Рябенко у порушенні законодавства про закупівлі, наклавши на чиновницю штраф у розмірі 11 900 грн. Про це свідчить постанова суду від 13 лютого.

За матеріалами справи, Рябенко допустила порушення закупівельного законодавства у момент укладення 18 та 22 листопада 2016 року двох договорів на придбання новорічних шоколадних наборів вартістю 67 тис. грн та 199 тис. грн відповідно. Сумарна вартість закупівель, 267 тис. грн, передбачала проведення їх за одним заходом у рамках конкурентної процедури відкритих торгів, однак управління уклало два прямі контракти із зареєстрованим у Вінниці підприємцем Олександром Задорожним.

Зазначені порушення виявило Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області у ході ревізії господарської діяльності управління культури Житомирської міськради у період з 2011 по кінець серпня 2017 року.

Олександр Задорожний зареєструвався як ФОП 18 листопада 2016 року. Він не отримував інших замовлень від бюджетників, окрім прямих договорів із управлінням освіти Житомирської міськради.

Додамо, Задорожний є одноосібним власником ТОВ «Ванілька» та ТОВ «Меркурій16». Обидві фірми засновані 20 січня 2017 року, мають статутний фонд 100 гривень, і прописані у Житомирі та Андрушівці Житомирської області відповідно. Керівником фірм значиться Каріна Проскуріна.


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