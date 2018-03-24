Кредитный реестр НБУ: Что ждет должников в Украине

В Украине запускается кредитный реестр, куда будет стекаться информация о задолженности украинцев по кредитам. По большему счету банки и сейчас обменяются информацией о «плохих» заемщиках, но делают это в рамках бюро кредитных историй.

Теперь процесс централизован, но мелкие проблемные кредиты все равно не войдут в реестр, передает 112.ua .

В начале марта вступил в силу закон о «О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании и ведении кредитного реестра НБУ и совершенствовании процессов управления кредитными рисками банков». Этот закон 6 февраля был принят Верховной Радой с минимальным «результатом» – 226 голосами. Уже 1 марта документ подписал президент Порошенко. Для фактического функционирования реестра Нацбанк уже разработал проект положения, который регламентирует его работу.

Следует отметить, что введение кредитного реестра НБУ, учитывая значительное количество проблемных портфелей, было одним из требований МВФ , которые взяла на себя Украина при подписании меморандума еще в 2015 году.

В кредитный реестр В кредитный реестр банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (если банк признали неплатежеспособным) будут передавать информацию по кредитам с задолженностью более 100 минимальных зарплат (372,3 тыс. грн). А Нацбанк, соответственно, будет передавать такую информацию банкам по запросу.

Положения закона вводятся в действие постепенно. С 1 апреля банки обязуются передавать в НБУ информацию об операциях, подпадающих под действие закона. Через полгода (с начала августа, но не позднее 31 декабря 2018 года) должно вступить в силу положение об информации, которая будет подаваться в кредитный реестр, и доступа к ней, а с 1 января 2019 года – положение об использовании банками информации из кредитного реестра для оценки кредитного риска.

По словам директора департамента розничных рисков ПУМБ Елены Колодяжной, к недостаткам закона можно отнести указанные в нем крайне сжатые сроки, при которых сложно обеспечить разработку и тестирование заданного функционала.

Кому нужен этот закон?

Принятие закона является положительным моментом, ведь на данный момент информация по должникам содержится в реестрах отдельных специализированных компаний. «Практика ведения единого реестра присутствует на рынках Запада, и из опыта работы является абсолютно оправданной. Такой реестр дает возможность уменьшить затраты времени на поиск данных и администрирование», – говорит исполнительный директор направления кредитного анализа и реструктуризации ПАО «Кредобанк» Орест Кореновский.

При правильном внедрении и применении кредитного реестра и банки, и регулятор могут получить определенную выгоду. Банки – в виде доступа к достоверному и полному источнику информации для управления кредитными рисками.

«Теперь банк, принимая решение насчет того, выдавать кредит или нет, может проверить через кредитный реестр НБУ, нет ли у потенциального заемщика задолженности по другим кредитам. По большему счету кредитный реестр НБУ – это точка обмена информацией о должниках между разными банками», – отмечает Богдан Шабаровский, юрист практики управления конфликтами адвокатского объединения Juscutum.

Выгоду для регулятора Елена Колодяжная видит в получении расширенной первичной информации (с которой ранее мог ознакомиться лишь в периоды выездных аудиторских проверок), возможности ее моделирования, отслеживании тенденций, концентраций, возможности снизить частоту выездных проверок. То есть Выгоду для регулятора Елена Колодяжная видит в получении расширенной первичной информации (с которой ранее мог ознакомиться лишь в периоды выездных аудиторских проверок), возможности ее моделирования, отслеживании тенденций, концентраций, возможности снизить частоту выездных проверок. То есть НБУ получит больше оперативной информации по банковской системе и конкретным бизнес-группам.

Помимо этого, Закон призван урегулировать ряд непроработанных со стороны НБУ вопросов. «В частности, связанных с частично излишней детализацией запрашиваемой информации, что влияет на неэффективное использование ресурса внутри банков на подготовку к запуску процесса передачи данных, а также вопрос обратной передачи данных из НБУ в банки и ее использование», – поясняет Елена Колодяжная.

Вместе с тем, как отмечает София Кыкиш, юрист правовой группы «Побережнюк и партнеры», с введением кредитного реестра не прекращают свою работу частные бюро кредитных историй, что приводит к определенной правовой неопределенности, ведь в указанных базах может содержаться различная информация в отношении должника или его обязательства.

Очевидно, что в работе кредитных бюро что-то серьезно изменится. Ранее в Украине работало несколько бюро, которые собирали информацию о должниках, но банки не были обязаны работать с каким-либо из них и ни одна из этих организаций не обладала информацией обо всех заемщиках всех банков. Создание централизованного реестра «плохих» кредитов угрожает существованию бюро как таковых, но у них есть возможность продолжать делать конкурентоспособный продукт.

Что же изменится?

Что касается позитивных нововведений, то к ним можно отнести относительно несложную процедуру получения информации из реестра, которая будет предоставляться банкам в режиме реального времени на безвозмездной основе, систематизацию всех необходимых данных в одной информационной базе и реальную возможность финансового учреждения уменьшить риски при предоставлении кредитов.

Этот закон по-разному повлияет на стороны процесса, но даже в самом «тяжелом» варианте не будет нести кардинальных изменений по сравнению с ситуацией до принятия документа. Для добросовестных заемщиков закон не изменит ничего: если юридическое или физическое лицо исправно платит по кредиту, оно не появится в кредитном реестре НБУ.

По словам Елены Колодяжной, для должников — физических лиц, как и для банков, работающих с физическими лицами по беззалоговому кредитованию, данное нововведение напрямую не изменит практически ничего. В По словам Елены Колодяжной, для должников — физических лиц, как и для банков, работающих с физическими лицами по беззалоговому кредитованию, данное нововведение напрямую не изменит практически ничего. В Украине достаточно давно и эффективно функционируют бюро кредитных историй, информация из которых повсеместно используется банками и микрофинансовыми компаниями при выдаче кредитов и при оценке кредитных рисков.

Вместе с тем внесение в кредитный реестр персональных данных заемщиков — физических лиц в соответствии с практикой ЕСПЧ можно квалифицировать как вмешательство в права человека, которое должно быть необходимым и пропорциональным целям. «Учитывая указанное, после вступления закона в силу не исключено обращение должников, внесенных в кредитный реестр, с соответствующими исками в национальные и международные суды», – подчеркивает София Кыкиш.

Ограничение по сумме задолженности в 372,3 тыс. грн уже суживает круг тех, кого внесут в кредитный реестр. Частные лица часто берут кредиты в разных банках на куда меньшие суммы и их не возвращают, так что кредитный реестр этих должников не будет фиксировать. Впрочем, данные об их нарушениях платежной дисциплины уже давно есть в кредитных бюро, что и так ограничивает их возможности получать новые займы.

Более значительное влияние от внедрения кредитного реестра можно ожидать в рамках кредитования юридических лиц и выдачи залоговых кредитов физическим лицам. Разумеется, что действующим должникам этот закон, безусловно, усложнит возможность привлекать новые банковские займы, т. к. реестр позволит банкам видеть, какие заемщики имели ранее проблемы с погашением долгов.

«Тем, кто допустил большую задолженность (более 372,3 тыс. грн), будет сложнее получать новые кредиты. В ситуации, если такую задолженность допустила компания, то в кредитном реестре будет информация не только об этой компании, но и о связанных с ней лицах, а также о владельцах более 10% доли в компании», – поясняет Богдан Шабаровский.

О передаче информации в реестр банки будут информировать и клиентов, а те смогут получить доступ к информации о себе в реестре и требовать внесения изменений в случае несогласия с ее содержанием.

«В случае несогласия с данными заемщик имеет право обратиться в НБУ с заявлением, рассмотрение которого будет происходить в течение 21 рабочего дня. Таким образом, ошибки банков при предоставлении информации, учитывая длительное рассмотрение заявления, могут стать, например, причиной для отказа в получении важного кредита в другом банке, что, безусловно, будет создавать препятствия в хоздеятельности предприятий продолжительностью почти в один месяц», – добавляет София Кыкиш.

Главная формальная цель работы реестра – уменьшить количество проблемных кредитов в банках и улучшить платежную дисциплину заемщиков. Здесь работы слишком много. По состоянию на 1 марта 2018 года портфель проблемных кредитов к объему общему выданных займов составил 56,6% (639 млрд грн).

Эксперты уверены, что эта цель вполне достижима. «Если банки будут добросовестно предоставлять информацию в кредитный реестр и добросовестно ее использовать при принятии решения о выдаче кредита, то объем проблемных кредитов должен существенно уменьшиться», – считает Богдан Шабаровский.

В целом, как отмечает Орест Кореновский, усиление контроля за информацией и ее качество и доступность в итоге должно привести к улучшению платежной дисциплины клиентов, которые рассчитывают на пользование кредитными средствами.

«Однако необходимо установление надлежащего уровня защиты персональных данных заемщиков, недопущение несанкционированного доступа в реестр третьих лиц и усовершенствование процедуры внесения изменений в реестр, а также установление ответственности банков за несвоевременное или недостоверное внесение информации», – резюмирует София Кыкиш.