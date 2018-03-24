Горсовет Мариуполя намерен отозвать памятники Ленину с аукциона

"Это был ошибочный лот".

Два памятника Владимиру Ленину в Мариуполе выставили на продажу случайно. Об этом рассказала пресс-секретарь Мариупольского городского совета Елена Махова, передает Громадське радіо.

"Это был ошибочный лот. Коммунальное предприятие поспешило выложить лот, не согласовав свое решение. Поэтому сегодня лот будет снят с продажи. Дальше будем разбираться и решать, что делать дальше с этими памятниками", - сказала она.

Могут ли снова выставить памятники на продажу, Махова не смогла уточнить.

Отмечается, что в системе ProZorro.Продажи 23 марта выставили на аукцион два памятника Ленину, снесенные в рамках декоммунизации. Начальной ценой продажи памятников Ленину было указано 498 490 гривен.