Китай введет новые пошлины против США в ответ на решения Трампа

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В Китае объявили о введении дополнительных пошлин на американские товары в ответ на введение американцами пошлин на сталь и алюминий.

Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о введении пошлин на американские товары на сумму 3 миллиарда долларов. Согласно решению Министерства торговли, Китай наложит 25% таможенной пошлины на американскую свинину и алюминий, а также 15% на американскую металлургическую продукцию, фрукты и вино.

По информации издания, объявленный список товаров не является исчерпывающим.

Главной целью будущих торговых ограничений КНР может стать компания Boeing.

Так, президент Китая может отменить заказ компании на сумму 38 миллиардов долларов.

Кроме этого, под угрозой потенциальных китайских тарифов находится американская технологическая продукция и сектор услуг.

Источник: ЭП


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