НАБУ пришло с обыском в обанкротившийся банк "Финансовая инициатива"

Расследование касается хищения средств НБУ.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в пятницу, 23 марта, пришли с обыском в центральный офис банка "Финансовая инициатива", который обанкротился почти три года назад и сейчас находится в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом говорится на сайте Фонда.

Следственные действия санкционированы решением Соломенского райсуда Киева от 16 марта 2018 года в рамках уголовного производства №12016100000001664. Согласно данным судебного реестра, это дело касается хищения средств НБУ должностными лицами VAB Банка, имевшим одного владельца с "Финансовой инициативой".

Фонд гарантирования вкладов пожаловался, что следовители НАБУ взломали входную дверь в помещении банка с целью изъятия оригиналов документов, денежных средств и других ценностей. При этом было категорически отказано в допуске уполномоченного лица и представителей Фонда гарантирования к процессу обыска, что является нарушением норм действующего законодательства.

Напомним, что бывший руководитель Национального банка Валерия Гонтарева заявляла, что владелец "Финансовой инициативы" и VAB Банка Олег Бахматюк остался должен НБУ по кредитам рефинансирования более 10 млрд гривен.

Напомним, что бывший руководитель Национального банка Валерия Гонтарева заявляла, что владелец "Финансовой инициативы" и VAB Банка Олег Бахматюк остался должен НБУ более 10 млрд гривен.