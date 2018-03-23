НАБУ пришло с обыском в обанкротившийся банк "Финансовая инициатива"

Расследование касается хищения средств НБУ.

НАБУ пришло с обыском в обанкротившийся банк "Финансовая инициатива"
Фото: nabu.gov.ua

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в пятницу, 23 марта, пришли с обыском в центральный офис банка "Финансовая инициатива", который обанкротился почти три года назад и сейчас находится в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом говорится на сайте Фонда.

Следственные действия санкционированы решением Соломенского райсуда Киева от 16 марта 2018 года в рамках уголовного производства №12016100000001664. Согласно данным судебного реестра, это дело касается хищения средств НБУ должностными лицами VAB Банка, имевшим одного владельца с "Финансовой инициативой".

Фонд гарантирования вкладов пожаловался, что следовители НАБУ взломали входную дверь в помещении банка с целью изъятия оригиналов документов, денежных средств и других ценностей. При этом было категорически отказано в допуске уполномоченного лица и представителей Фонда гарантирования к процессу обыска, что является нарушением норм действующего законодательства.

Напомним, что бывший руководитель Национального банка Валерия Гонтарева заявляла, что владелец "Финансовой инициативы" и VAB Банка Олег Бахматюк остался должен НБУ по кредитам рефинансирования более 10 млрд гривен.

Напомним, что бывший руководитель Национального банка Валерия Гонтарева заявляла, что владелец "Финансовой инициативы" и VAB Банка Олег Бахматюк остался должен НБУ более 10 млрд гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»
В Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменитсяВ Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменится
«Это беспредел правоохранительных органов»: руководство «Нова пошта» раскрыло детали обысков«Это беспредел правоохранительных органов»: руководство «Нова пошта» раскрыло детали обысков
«Укрпошта» открывает коворкинг в Главпочтамте
Оточення мера Костянтинівки продало «Електроважмашу» сталі на 93 мільйони
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ расследует скупку корпорацией ICU облигаций ДТЭКНАБУ расследует скупку корпорацией ICU облигаций ДТЭК
На оккупированной территории осталось $5 млрд активов банков, - ПорошенкоНа оккупированной территории осталось $5 млрд активов банков, - Порошенко
НБУ определил системно важные банки на 2018 годНБУ определил системно важные банки на 2018 год
Украинская "дочка" ВТБ объявила о прекращении банковской деятельностиУкраинская "дочка" ВТБ объявила о прекращении банковской деятельности
Залізничники планують купити у фірми зі справи НАБУ старі колінвали по височенній цініЗалізничники планують купити у фірми зі справи НАБУ старі колінвали по височенній ціні
Всемирный банк рассказал, что поднимет экономику УкраиныВсемирный банк рассказал, что поднимет экономику Украины
Силовики задержали организатора незаконного вывода здания из-под залога УкргазбанкаСиловики задержали организатора незаконного вывода здания из-под залога Укргазбанка
НАБУ перевіряє причетність «департаменту Кононенка-Грановського» ГПУ до контрабанди сигарет
Сотрудника Ощадбанка уличили в хищении более 16 млн гривен (обновлено)Сотрудника Ощадбанка уличили в хищении более 16 млн гривен (обновлено)
Топ-менеджера Ощадбанка уличили в хищении более 16 млн гривенТоп-менеджера Ощадбанка уличили в хищении более 16 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости