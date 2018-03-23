НАБУ расследует скупку корпорацией ICU облигаций ДТЭК

Покупка совпала с разработкой т.н. формулы Роттердам+.

НАБУ расследует скупку корпорацией ICU облигаций ДТЭК
Фото: Олег Гратило

Детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют скупку компаниями группы ICU (Investment Capital Ukraine) еврооблигаций холдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в рамках расследования уголовного производства по введению формулы "Роттердам+".

Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на материалы Соломенского райсуда Киева.

1 марта суд разрешил детективам НАБУ получить доступ к документам о покупке группой ICU еврооблигаций холдинга ДТЭК.

В ходе досудебного расследования детективы установили, что компании ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd и Global Opportunities Fund SPC Ltd, входящие в группу ICU, с сентября 2015 года по май 2016-го приобрели еврооблигации DTEK Finance plc на Ирландской фондовой бирже. Покупка совпала с разработкой Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии (т.н. формула Роттердам+).

НАБУ подчеркивает, что Дмитрий Вовк, возглавляющий Нацкомиссию регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая и ввела формулу "Роттердам+", ранее работал в группе ICU.

После введения формулы весной 2016 года стоимость еврооблигаций DTEK Finance plc выросла на 60% от стоимости их приобретения.

"Вышеуказанные факты могут свидетельствовать о том, что именно благодаря принятию главой и членами НКРЭКУ постановления №289, стоимость приобретенных ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd и Global Opportunities Fund SPC Ltd еврооблигаций DTEK Finance plc значительно возросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли по результатам проведенных операций по купле-продаже ценных бумаг", - говорится в определении суда.

Отмечается, что у следствия есть достаточные основания полагать, что глава и члены НКРЭКУ, при принятии формулы Роттердам+ действовали не только в интересах компаний группы ДТЭК, но и в интересах юридических и физических лиц, которые в течение 2015 - 2016 гг. через компании группы ICU, осуществляли приобретение еврооблигаций DTEK Finance plc.

Основными владельцами головной ICU Holdings Limited являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Пасенюка СМИ называют финансовым партнером президента Петра Порошенко.

Структуры Пасенюка ранее участвовали в процессе предпродажной подготовки принадлежащей семье Порошенко кондитерской фабрики Roshen. Сейчас, по словам Пасенюка, под управлением ICU находятся активы на $500 млн.

Группа ICU ранее принадлежала Валерии Гонтаревой, которая продала свой пакет акций после назначения главой Национального банка.

Группа ICU в комментарии по этому поводу заявила следующее: "ICU, как законопослушная группа, действует строго в рамках законодательства стран, в юрисдикциях которых зарегистрированы и проводят операции компании группы. ICU всегда добросовестно предоставляет документы, требуемые в соответствии с полученными в установленном порядком запросами, и заинтересована в объективном, аполитичном и незаангажированном процессе установления истины".

Напомним, НАБУ начало расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за формулы "Роттердам +".


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