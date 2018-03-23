На оккупированной территории осталось $5 млрд активов банков, - Порошенко

Средства невозможно было вывести из-за захвата казначейств.

На оккупированной территории осталось $5 млрд активов банков, - Порошенко
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко заявил о том, что на оккупированной территории осталось активов банков на 5 млрд долларов.

Об этом он сообщил в ходе совещания в Волынской области.

"Одна цифра, которая никогда не обнародовалась - на оккупированной территории осталось активов банков на сумму 5 млрд долларов", - сказал президент.

Порошенко добавил, что эти средства невозможно было вывести из-за захвата казначейств.

Напомним, 6 марта Украина на год продлила санкции против четырех банков с роSSийским государственным капиталом: "Сбербанка", "Проминвестбанка", "ВТБ Банка" и "БМ Банка".

15 марта 2017 года президент ввел в действие решение СНБО о введении санкций против пяти украинских банков, которые принадлежали государству РоSSия. Санкции были введены на один год в отношении вышеуказанных четырех банков и "ВиЭс Банка". Они предусматривают ограничения на вывод капитала за пределы страны в пользу связанных лиц.

За год РоSSии удалось продать только небольшой львовский банк "ВиЭс Банк", его приобрел бизнесмен Сергей Тигипко.


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