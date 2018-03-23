В США приняли бюджет с $620 млн для Украины

На оборонные нужды выделено $200 млн.

Обе палаты конгресса США утвердили проект бюджета на остаток финансового года (заканчивается 30 сентября) общим объемом в $1,3 трлн. Документ направлен на подпись президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает Reuters.

В законопроекте, в частности, прописано, что общий объем финансовой помощи Украине должен составить $620,7 млн. Из них $200 млн пойдут по линии Пентагона (на 50 млн долларов больше, чем в 2017 году), а $420 млн (на 10 миллионов долларов больше за прошлогодние расходы США) - по линии Госдепартамента. В сентябре прошлого года президент Украины Петр Порошенко говорил о том, что США выделят Киеву $500 млн по линии Пентагона. Позже после согласований в обеих палатах конгресса сумму уменьшили до $350 млн, а при финальном голосовании урезали до $200 млн.

Отсутствие долгосрочного бюджета этой весной несколько раз ставило под угрозу работу правительства, оказывавшегося на грани исчерпания финансирования. Причиной отсутствия согласованного бюджета стало нежелание ряда членов сената и палаты представителей утверждать проект, в котором предусматривалось увеличение военных расходов и выделение денег на строительству пограничной стены с Мексикой. Бюджет должен был быть согласован до 1 октября, однако противоречия между сторонниками и противниками планов Белого дома, выраженных в проекте, заблокировало этот процесс. С октября работа правительства поддерживалась благодаря принятию временных проектов бюджета. Достичь соглашения представителям Республиканской и Демократический партиям удалось лишь 22 марта.

Камнем преткновения при принятии бюджета был вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой - одного из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа. Несмотря на то, что изначально в проекте бюджета на ее строительство запрашивалось $25 млрд, согласовать с Конгрессом удалось лишь сумму в $1,6 млрд. Эти деньги будут потрачены на строительство 144 км ограждения.