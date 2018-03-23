В НБУ объяснили, каким образом сократится количество денег

Сокращение количества банкнот номиналами 1 и 2 гривны и монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек в обращении произойдет за счет прекращения их выпуска и изъятия из обращения из-за повреждений.

Об этом УНН сообщили в Национальном банке в ответе на запрос.

“Сокращение количества банкнот номиналами 1 и 2 гривны и монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек в обращении будет происходить в основном вследствие прекращения дополнительного пополнения ими денежного обращения и одновременно изъятия указанных банкнот и монет из обращения естественным путем, а также их физической потери и использования не по назначению. Сроки изъятия банкнот и монет указанных номиналов являются неограниченными”, — рассказали в Нацбанке.

Уточняется, что каждая банкнота имеет свой жизненный цикл, в течение которого банкнота приобретает признаки изношенности. Изъятие из обращения поврежденных и с признаками изношенности банкнот может происходить несколькими путями:

при осуществлении расчетных, валюто-обменных операций и т.д. с предприятиями розничной торговли, банками и другими организациями; сдачи изношенных и поврежденных банкнот в учреждения банков и в НБУ; при обработке банкнот на автоматизированных системах обработки банкнот в учреждениях банков и НБУ.

Вместе с тем отмечается, что изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.