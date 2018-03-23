ГФС обратилась с предупреждением к налогоплательщикам
Государственная фискальная служба предупреждает о рассылке электронных писем с вредоносным программным обеспечением якобы от имени ГФС.
Об этом сообщает пресс-служба.
В ГФС отмечают, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службы Украины.
ГФС призывает налогоплательщиков с просьбой внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять ее достоверность.
Источник:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
23.03.2018 11:25
23.03.2018 11:32