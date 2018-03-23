ГФС обратилась с предупреждением к налогоплательщикам

Государственная фискальная служба предупреждает о рассылке электронных писем с вредоносным программным обеспечением якобы от имени ГФС.

Об этом сообщает пресс-служба.

В ГФС отмечают, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службы Украины.

ГФС призывает налогоплательщиков с просьбой внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять ее достоверность.