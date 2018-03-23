Джимми Йовин покидает свою должность в Apple

Соучредитель Beats Джимми Йовин оставит свою должность в Apple в августе, и будет только иногда консультировать компанию. Вначале Йовин отрицал, что он покинет фирму в августе 2018 года.

Мужчина был одним из нескольких высокопоставленных руководителей Apple , когда фирма купила Beats еще в 2014 году.

Будучи лидером в музыкальной индустрии, он имел хорошие связи. Йовин находил для Apple художников и руководил совместной работой.

Джимми Йовин не занимался особенно публичной деятельностью уже несколько лет. После его ухода Apple получает возможность сохранить его рекомендации по музыкальной индустрии.

И Йовин получает возможность покинуть компанию, которая не очень заинтересована в его вкладе.

Напомним, другие высокопоставленные руководители, которые присоединились к Apple после приобретения Beats, либо ушли, либо стали меньше заниматься компанией.

Несмотря на то, что некоторые таланты Beats утеряны, Apple Music очень «выросла».

В настоящее время сервис насчитывает 38 миллионов подписчиков.