Соотношение госдолга Украины к ВПП сократилось до 71,8%

"Первый раз с 2011 года этот процент уменьшился и стал приближаться к "безопасному" значению".

Соотношение совокупного государственного и гарантированного государством долга Украины к валовому внутреннему продукту за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%, сообщил в фейсбуке заместитель министра финансов Юрий Буца. В том числе прямой долг сократился с 69,2% до 61,5% ВВП, а гарантированный – с 11,7% до 10,3% ВВП.

"Вышла финальная статистика по ВВП за 2017 год, которая показала что рост ВВП превзошел большинство прогнозов и составил 2,5% (и это конечно же осталось вне поля зрения большинства, потому что положительные новости у нас не в моде). Имея финальную цифру ВВП, мы посчитали соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП и видим, что первый раз с 2011 года этот процент уменьшился и стал приближаться к "безопасному" значению в 60%. Основная причина - низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях", - написал он.

Он добавил, что самый большой рост соотношения долга к ВВП произошел в 2014 году – с 39,9% до 69,4%. По его словам, такой прыжок был связан с политикой "фанатов гривны по 8", что привело к резкой девальвации на фоне нехватки валютных резервов. "Нынешняя монетарная политика НБУ вместе с нашей политикой по уменьшению валютной компоненты государственного долга минимизирует риски повторения такого сценария в будущем", – считает замминистра.

Напомним, в 2017 году реальный валовой внутренний продукт Украины повысился на 2,5% по сравнению с 2016 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 982,920 млрд гривен (в фактических ценах, без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя).


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