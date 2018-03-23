Суд розірвав договір між ХАЕС та фірмою, яка збрехала про відсутність бану АМКУ за змову

Господарський суд Хмельницької області задовольнив позов заступника прокурора Хмельницької області, визнавши недійсним договір, укладений за результатами відкритих торгів між Хмельницькою АЕС та ТОВ «Вік-Експо», яке на той момент перебувало у «чорному списку» АМКУ. Про це свідчить рішення суду від 14 березня.

Йдеться про договір щодо надання послуг з техобслуговування та ремонту автомобілів чотирьох моделей на суму 180 тис. грн , укладений торік 7 вересня між «Хмельницькою АЕС» (підрозділ ДП НАК «Енергоатом») та ТОВ «Вік-Експо».

Підставою для подання позову стало те, що у березні того ж року, фірма-переможець отримала 51 тис. грн штрафу від волинського відділення АМКУ за змову із КВ ТОВ «С.Казка» на тендері «Волиньобленерго» щодо закупівлі шести вантажних автомобілів за 2,42 млн грн .

Незважаючи на те, що «Вік-Експо» притягли до адмінвідповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, йдеться у рішенні, «Хмельницька АЕС» визнала фірму переможцем спірних торгів. Як пояснив зампрокурора Хмельницької області, який представляв інтереси держави в суді, це суперечить вимогам тендерної документації, а також ЗУ «Про публічні закупівлі».

Обоє відповідачів, Хмельницька АЕС та «Вік-Експо», зійшлись на тому, що на момент проведення публічних торгів не було підстав вважати, що «Вік-Експо» притягнуте до відповідальності за змову. Мовляв, на той момент господарський суд Волинської області якраз розглядав справу за позовом «Вік-Експо» до волинського АМКУ з вимогою скасувати рішення регулятора. Рішення суду про відмову у задоволенні позову набрало сили 15 серпня, тобто, через тиждень після підписання спірного договору.

Так, представник замовника заперечив проти задоволення позову. По-перше, тому що не знайшов у позові інформації про визначені прокурором право та інтерес, що підлягають захисту в судовому порядку. По-друге, вважає безпідставним посилання позивача на статті ЗУ «Про публічні закупівлі», оскільки цей закон регулює відносини в сфері здійснення процедур закупівлі і не може бути підставою для визнання договору недійсним.

Другий відповідач у справі, представник «Вік-Експо», у своєму відзиві вказав, що в матеріалах позовної заяви прокурор не встановив, у чому полягає порушення матеріальних інтересів держави чи неефективність використання «Хмельницькою АЕС» коштів. Не містить позов і інформації про розмір шкоди, а також доказів такої шкоди.

Досліджуючи матеріали справи, суд встановив, що у складі власної тендерної пропозиції на спірні конкурсні торги «Вік-Експо» надало довідку про відсутність підстав у відмові йому, як учаснику, участі у процедурі закупівлі, визначених статтею 17 ЗУ «Про публічні закупівлі», з-поміж яких і щодо не притягнення до відповідальності за порушення конкурентного законодавства протягом останніх трьох років.

При цьому, на момент проведення торгів та укладення оскаржуваного договору, резюмував суд, «Вік-Експо» був притягнутий до відповідальності за спотворення результатів торгів. Щодо твердження приватника про оскарження згаданого рішення АМКУ, то суд оцінив його критично, оскільки рішення регулятора вступило в дію з дати його винесення і не було скасоване на момент визначення переможця.

Тож по факту фірма не відповідала кваліфікаційним вимогам замовника, однак останній не відхилив її конкурсної пропозиції. Так, оскільки торги відбулися з порушеннями законодавства у сфері закупівель, а конкурсна пропозиція переможця торгів підлягала відхиленню, суд вирішив, що укладений договір підлягає визнанню недійсним.

Додатково суд нагадав, що оскаржуваний договір стосується витрат державного підприємства, засновником якого є Міністерство енергетики та вугільної промисловості, а на прокуратуру покладено обов’язок захищати інтереси держави, тож звернення прокурора є правомірним, а заперечення відповідачів у цій частини – необґрунтованими.

В результаті, суд задовольнив позов заступника прокурора Хмельницької області, визнавши недійсним спірний договір та припинив зобов’язання за ним на майбутнє.

Нагадаємо, одноосібною власницею рівненського ТОВ «Вік-Експо» зі статутним фондом 960 грн є Зоя Вороніна, а керівником Володимир Чумакевич. З середини 2016 року компанія отримала замовлень від бюджетників Хмельницької, Рівненської, Волинської та Київської областей на 4,66 млн грн.