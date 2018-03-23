Армія за 79 мільйонів скупилась черевиками у «забаненого» «Талану» до чверті дорожче, ніж торік

Міністерство оборони України 19 березня за результатами тендеру уклало три угоди з ТОВ «Таланлегпром» про постачання взуття на загальну суму 78,77 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 47 тис черевиків із високими берцями типу А із литтєвою підошвою власного виробництва за новими ТО 15.2-33309435-005:2017 по 1 676 грн.

У вересні 2017 року армія замовляла їх у ТОВ «Дім взуття «Б. Ніколас» і дочірньої фірми нинішнього переможця ТОВ «Таланпром» по 1 350-1 400 грн., що на 20-24% дешевше.

Переможець отримав підряди без конкуренції, тому формальна економія відносно загальної очікуваної вартості закупівлі становить усього 0,001%, або 940 грн.

Київською фірмою «Таланлегпром» Оксани та Андрія Лаврика, сина екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка».

Після початку бойових дій на Донбасі «Таланлегпром» став основним постачальником взуття для армії України. У 2015 році він отримав від Міноборони замовлення на 451,91 млн грн., у 2016 році – на 354,96 млн грн., а з 2017 року – на 540,89 млн грн.

Дочірній «Таланпром» із серпня 2017 року взяв армійських підрядів на 250,70 млн грн.

У червні 2017 року Одеське обласне територіальне відділення АМКУ оштрафувало «Таланлегпром» і ТОВ «ТД «Укрлегсировина» за тендерну змову в 2010-2011 роках кожну на 117 тис грн. АМКУ вніс ці фірми у «чорний список» компаній, яким заборонено брати участь у тендерах. Утім, перша з них продовжила вигравати торги навіть після того. Однак ця заборона не стосувалась новоствореного «Таланпрому», чиїм засновником є «забанена» фірма «Таланлегпром».

Як повідомляли «Наші гроші», сьогодні спіймані на змові компанії оскаржують це рішення в судовому порядку. Доводи щодо узгоджених дій підприємств уже спростували суди першої та апеляційної інстанцій. Попри це, станом на 22 березня цього року і «Таланлегпром», і «Укрлегсировина» перебувають у переліку «чорного реєстру» АМКУ і поки що не мали би претендувати на замовлення від бюджетників.

Крім того, у липні 2017 року поліція відкрила справу щодо виведення 21,38 млн грн. через фіктивні фірми із ТОВ «ВП «Евас» – одного з основних постачальників «Таланлегпрому». Відтоді нових ухвал по ній у судовому реєстрі не з’являлось.

Нагадаємо, у 2016 році львівський підприємець Олександр Божагора скаржився на дискримінаційні вимоги Міноборони щодо черевиків. Після введення в дію технічних умов у квітні 2016 року, постачальником армії залишився лише «Талан».


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