Одеська облрада замовила піару на 200 тисяч на телеканалі дружини замголови облради

Одеська обласна рада 1 та 2 березня замовила висвітлення її діяльності на телебаченні в ефірі 4 телевізійних каналів на загальну суму 199 тис грн. Про це написав Ярослав Берендаков в «Избиркоме».

«Репортер», «Медіа-Інформ», «Південна Хвиля» будуть висвітлювати діяльність обласної ради за 150 тис грн. (по 50 тис грн. кожен), а телеканал «Одеса» – за 49 тис грн.

«Останнє, найімовірніше, було зроблено для того, щоб загальна сума закупівель не дотягувала до порога в 200 тис грн., згідно з яким повинні проводитися відкриті торги, а не пряма закупівля», написало видання.

В описах послуг, зокрема, йдеться, що, наприклад, телеканал «Репортер» висвітлюватиме роботу облради протягом 200 хвилин ефірного часу, а телеканал «Південна Хвиля» випустить в ефір 5 спеціальних репортажів по 6 хвилин і запросить до студії програми «На хвилі» представника обласної влади для участі в ній. Програма триватиме 20 хвилин.

Засновником ТОВ «ТРК« Південна Хвиля-ТВ » є дружина заступника Одеської обласної ради Юрія Дімчогло Тетяна Дімчогло.

Від «Наших грошей»:

Засновниками ТОВ «Інформаційний телеканал «Репортер» є Наталя Могил та ТОВ Телекомпанія «ІТВ» цієї ж Могил та Ганни Писаренко. Останню ЗМІ пов’язують з Сергієм Ківаловим. Вона співпрацює з Національною юридичною академією, де захищала роботу, а її науковим керівником був саме Ківалов.

ТОВ «Телерадіокомпанія «РІО» (телеканал «Одеса») заснували Марина Жуковська, Михайло Гусєв та іспанська компанія «Одеса Бізнес Сл», кінцевим бенефіціаром якої є Рітман Невзоров Олександр.

Власниками ТОВ «Інформаційне агентство «Медіа-Інформ» є Вікторія Волкова та Арсенія Покорвська, керівник Ігор Покровський.

Згідно з додатковими угодами, укладеними облрадою з 4 телекомпаніями 19 березня, суми замовлень та об’єм послуг були трохи зменшені. «Репортер», «Медіа-Інформ», «Південна Хвиля» будуть висвітлювати діяльність ради за 120 тис грн. (по 40 тис грн.), «Одеса» – за 39 тис грн.