За розкрадання мільйона на закупівлі калію підозру також отримав екс-начальник відділу постачання «Артемсолі»

Слідчі прокуратури Донецької області 28 лютого повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому в.о. гендиректора ДП «Артемсіль» Денису Фоменку, а також колишньому начальнику відділу матеріально-технічного постачання Дмитру Рогачову. Проце свідчать ухвали Краматорського міського суду Донецької області від 3 березня .

3 березня 2015 року ПП подав на засідання комітету з торгів «Артемсолі» доповідну записку, у якій вказав про нагальну потребу у закупівлі ферроціаніду калію і необхідність провести закупівлю поза процедурою відкритих торгів через неможливість дотриматися строків для проведення відповідної процедури.

Комітет розглянув цю доповідну і надав дозвіл на закупівлю 7 тис кг ферроціаніду калію поза процедурою відкритих торгів. У свою чергу відділ Рогачова підготував пропозиції трьох підприємств – ТОВ «Стройхимторг ЛТД», МПП «Шельф» та ПП «ТОП-Інформ», з яких комітет вибрав фірму з найменшою ціновою пропозицією – «Стройхимторг ЛТД» з його пропозицією 188,93 грн з ПДВ за 1 кг ферроціаніду калію.

Як вказує слідство, 4 березня Фоменко, не вживши жодних заходів щодо перевірки ціни на ринку закуповуваного калію, підписав угоду з ТОВ «Стройхімторг-ЛТД» на постачання 25 тис кг ферроціаніду калію за ціною 188,9 грн/кг на загальну суму 4,72 млн грн.

У цей же день ДП «Артемсіль» перерахувало фірмі-переможцю повну суму. «Стройхимторг ЛТД» 5 березня закупив 25 тис кг ферроціаніду калію ТОВ «Експохім-олтіг груп» за 3,38 млн грн з ПДВ по 135,15 грн/кг. Таким чином, на рахунках фірми залишилося 1,34 млн грн у якості чистого прибутку. Крім того, слідство встановило, що вартість ферроціаніду калію станом на 04.03.2015 становила 120 грн/кг з ПДВ.

Загалом внаслідок цієї закупівлі держпідприємству було спричинено матеріальну шкоду на 1,72 млн грн.

Крім того, Фоменко підозрюється у спричиненні «Артемсолі» матеріальної шкоди ще на $1,2 млн (28,87 млн грн). Слідство встановило, що він у грудні 2014 року у Бахмуті відкрив депозитний рахунок в банку «Фінанси та кредит», куди без жодної нагальної необхідності та без погодження з необхідними підрозділами «Артемсолі» перевів $1,2 млн коштів держкомпанії, що лежали на той момент в «Укрексімбанку».

До теперішнього часу вказані $1,2 млн банком не повернуті у зв’язку з тим, що Нацбанк 17.12.2015 відкликав у банку «Фінанси та Кредит» банківську ліцензію, банк вирішено ліквідувати. З 18.12.2015 по 17.12.2019 цей банк знаходиться в стадії ліквідації Фондом гарантування вкладів фізосіб.

Засновником і директором ТОВ «Стройхимторг ЛТД» є переселенка з Луганська Інна Слєпцова. У травні 2016 року вона була засуджена до 1,4 роки позбавлення волі та штрафу у розмірі 131,75 тис грн. Цей термін вона відбула день за два (була затримана у серпні 2015 року). Слєпцова пішла на угода з військовою прокуратурою і визнала себе винною у фіктивному підприємництві, ухиленні від сплати податків і службовому підробленні. У вироку згадуються назви підприємств «Стройхимторг ЛТД» і «Шельф», пропозиції яких подавалися «Артемсолі» по згаданій вище закупівлі.