Дыминский переоформил на семью телеканал ZIK

Накануне ZIK заявил, что его планируют захватить.

Бизнесмен Петр Дыминский вышел из состава собственников телеканалов "ZIK" и "Z ZIK". Владельцами этих медиа теперь числятся члены его семьи.

Об этом сообщает Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Регулятор 22 марта удовлетворил соответсвующие заявления телеканалов о переоформлении лицензии в связи со сменой бенефициаров.

Конечными бенефициарами остались Дыминские Елена, Жанна и Анастасия.

21 марта телеканал ZIK в сообщении на своем сайте заявил, что его планируют захватить радикальные организации, и обвинил в готовящемся нападении администрацию президента. Свидетельством этого ZIK назвал то, что с 1 марта Национальная гвардия расторгла соглашение об охране телеканала.

В свою очередь, спикер Нацполиции Артем Шевченко заявил, что Нацгвардия не обязана и не будет охранять медиа-ресурсы Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении ДТП со смертельным исходом, но отметил, что МВД будет реагировать в соответствии с законом, если ZIK нападут.

18 августа прошлого года на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который был взят под стражу, а позже переведен под домашний арест. В то же время родственники погибшей настаивали, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский.

Следствие назначило ряд процессуальных действий, по итогам которых было установлено, что Борщ не управлял машиной в момент аварии. Дыминский был объявлен во всеукраинский розыск, а МВД попросило Интерпол объявить его в международный розыск. 22 августа Дыминский улетел в Швейцарию и с того времени в Украину не возвращался.

Нацполиция сообщила о подозрении Дыминскому 7 декабря. В ходе следствия было установлено, что именно он, а не его охранник, спровоцировал ДТП.