В Киеве открылся хаб с коворкингом для блокчейн-энтузиастов (до апреля бесплатно)

В Киеве запустился первый хаб и коворкинг для всех, кто интересуется или уже работает с технологией блокчейн. Хаб называется BlockchainHUB Kyiv. Его основал известный украинский криптуэнтузиаст, СЕО Kuna Михаил Чобанян. До апреля хаб работает в тестовом режиме — бесплатно. Далее вступят в силу тарифы с фиксированным и свободным посещением, пишут AIN.UA.

В Киеве открылся хаб с коворкингом для блокчейн-энтузиастов (до апреля бесплатно)

BlockchainHub Kyiv находится по адресу Верхний вал 10, в здании бизнес-центра на Подоле, вблизи метро «Контрактовая Площадь». Пространство занимает 700 кв.м., на которых помещается конференц-зал на 100 человек, 4 закрытых офиса (от 4 до 20 мест), 2 переговорные и коворкинг на 50 рабочих мест. Также есть традиционная для таких пространств лаунж-зона с кофе и снэками.

График работы хаба — с 9 до 21. Стоимость посещения зависит от тарифного плана. Если это аренда рабочих мест в коворкинг-зоне, их два: фиксированное место обойдется в 400 грн/день или 8000 грн/месяц; не фиксированное — 350 грн/день или 6700 грн/месяц. Аренда офиса закрытого типа на 35 кв.м — $3000/месяц. Стоимость аренды конференц-зала: для резидентов хаба — 2200 грн/час, для нерезидентов — 3000 грн/час.

В Киеве открылся хаб с коворкингом для блокчейн-энтузиастов (до апреля бесплатно)
В Киеве открылся хаб с коворкингом для блокчейн-энтузиастов (до апреля бесплатно)
В Киеве открылся хаб с коворкингом для блокчейн-энтузиастов (до апреля бесплатно)
В Киеве открылся хаб с коворкингом для блокчейн-энтузиастов (до апреля бесплатно)
В Киеве открылся хаб с коворкингом для блокчейн-энтузиастов (до апреля бесплатно)

По сути это такое же пространство, как и все остальные коворкинги Киева и Украины. Если вы не занимаетесь бокчейн, скорее всего, вас отсюда не выгонят. Однако цель проекта заключается в том, чтобы объединить на одной территории трейдеров, маркетологов, стартаперов и инвесторов именно в сферах Blockchain или криптовалют. Для них в BlockchainHub Kyiv обещают регулярно проводить образовательные программы, хакатоны и разнообразные полезные мероприятия.

По словам Чобаняна, это лишь первый такой хаб — всего их планируется несколько в Восточной Европе. Следующие на очереди — Минск, Москва, Алматы.


Майя Яровая, AIN


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