«Укрпошта» открывает коворкинг в Главпочтамте

23 марта «Укрпошта» открывает коворкинг «Укрпошта Арт Хаб» в Главпочтамте, который находится на улице Крещатик, 22. Об этом AIN.UA сообщили представители коворкинга. , пишут AIN.UA

«Укрпошта» открывает коворкинг в Главпочтамте
«Укрпошта» открывает коворкинг в Главпочтамте
«Укрпошта» открывает коворкинг в Главпочтамте

«Укрпошта Арт Хаб» вмещает 60 до 150 человек. Он объединяет форматы коворкинга, арт-пространства и кафе. Час пребывания для одного человека стоит 36 грн, весь день — 180 грн. Минимальная стоимость аренды всего зала составляет 3600 грн (три часа) плюс 1200 грн за каждый последующий час. Восемь часов аренды обойдется в 6900 грн. «Укрпошта Арт Хаб» будет работать с 8:00 до 21:00.


Дмитрий Демченко, AIN


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