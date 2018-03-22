«Укрпошта» открывает коворкинг в Главпочтамте

23 марта «Укрпошта» открывает коворкинг « Укрпошта Арт Хаб » в Главпочтамте, который находится на улице Крещатик, 22. Об этом AIN.UA сообщили представители коворкинга. , пишут AIN.UA

«Укрпошта Арт Хаб» вмещает 60 до 150 человек. Он объединяет форматы коворкинга, арт-пространства и кафе. Час пребывания для одного человека стоит 36 грн, весь день — 180 грн. Минимальная стоимость аренды всего зала составляет 3600 грн (три часа) плюс 1200 грн за каждый последующий час. Восемь часов аренды обойдется в 6900 грн. «Укрпошта Арт Хаб» будет работать с 8:00 до 21:00.