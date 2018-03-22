«Укрпошта» замовила авіакомпаніям перевезень пошти на $5 мільйонів

ПАТ «Укрпошта» 13 і 15 березня уклало три угоди про послуги з регулярних авіаційних перевезень на загальну суму $4,94 млн, або 134,32 млн грн. Про це повідомляється у системі « Прозорро ».

Йдеться про організацію перевезення авіапошти та пошти S.A.L до кінця року з аеропорту Бориспіль у пункти призначення по всьому світу, котрі обслуговуються перевізниками.

Німецькій вантажній авіакомпанії «Люфтганза Карго АГ» («Lufthansa Cargo AG») замовили перевезення у 61 країну на $3,39 млн.

Представництво турецької авіакомпанії «Тюркіш Ерлайнз Інк.» («Тurkіsн Аіrlіnеs Inc.») за перевезення у 34 країни отримає $1,11 млн.

Ще $438 тис за перевезення у 7 країн дадуть представництву азербайджанської вантажної

Закупівлі провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.