«Укрпошта» замовила авіакомпаніям перевезень пошти на $5 мільйонів
ПАТ «Укрпошта» 13 і 15 березня уклало три угоди про послуги з регулярних авіаційних перевезень на загальну суму $4,94 млн, або 134,32 млн грн. Про це
Йдеться про організацію перевезення авіапошти та пошти S.A.L до кінця року з аеропорту Бориспіль у пункти призначення по всьому світу, котрі обслуговуються перевізниками.
Німецькій вантажній авіакомпанії «Люфтганза Карго АГ» («Lufthansa Cargo AG») замовили перевезення у 61 країну на $3,39 млн.
Представництво турецької авіакомпанії «Тюркіш Ерлайнз Інк.» («Тurkіsн Аіrlіnеs Inc.») за перевезення у 34 країни отримає $1,11 млн.
Ще $438 тис за перевезення у 7 країн дадуть представництву азербайджанської вантажної
Закупівлі провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.
У жовтні 2017 року «Укрпошта» за результатами відкритих торгів уклала дві аналогічні
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