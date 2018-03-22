Службовців «Інженерного центру» підозрюють у роздачі 85 мільйонів за ремонт лікарні в Києві

Прокуратура підозрює службових осіб КП «Інженерний центр» у змові з ТОВ «Армабуд ЛТД» та ТОВ «Плутон-С» у розтраті бюджетних коштів під час капітального ремонту Київської дитячої клінічної лікарні № 2 на зальну суму 84,31 млн грн. Про це написала Анна Камєліна у KиевVласть.

У листопаді 2016 року комунальне підприємство «Інженерний центр» уклало з «Армабуд ЛТД» першу угоду про капремонт приміщень Київської дитячої клінічної лікарні № 2 по пр. А. Навої, 3 в Дніпровському районі Києва за 15,37 млн грн. Було задокументовано, що роботи виконані і прийняті.

У червні 2017 року «Інженерний центр» уклало з «Армабуд ЛТД» ще один договір про капремонт приміщень цієї ж лікарні за 7,24 млн грн. Закупівля була здійснена без конкурсу, за переговорною процедурою. Тендерний комітет «Інженерного центру» обґрунтував це тим, що «Армабуд ЛТД» вже вигравав тендер на капремонт лікарні і з’явилася необхідність провести додаткові роботи. Зокрема, передбачалася установка умивальників і унітазів, а також роботи, пов’язані з вентиляцією, електросиловим обладнанням тощо.

У лютому цього року комунальники провели ще один – третій – аукціон щодо капремонту дитячої клінічної лікарні №2. Переможцем став «Плутон-С», який запропонував 61,70 млн грн. З ним було укладено угоду. Причому, знову передбачалась необхідність установки умивальників і унітазів.

В результаті, Київська міська прокуратура №10 (Шевченківського району) зареєструвала кримінальне провадження, підозрюючи службовців КП та приватних фірм у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою осіб. Слідчі дійшли висновку, що має місце подвоєння (дріблення) замовником вартості робіт, починаючи з 2016 року.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням надати тимчасових доступ до документів КП «Інженерний центр», пов’язану з замовленнями капремонту лікарні, і отримала його.

Власником ТОВ «Армабуд ЛТД» з Бучі є Олександр Агасімов, керівник Максим Василенко.

Засновником та керівником ТОВ «Плутон-С» є Олександр Кірілов. Ця фірма була фігурантом скандалу. В травні 2017 року батьки учнів школи №29 звинуватили «Плутон-С» в розкраданні коштів, виділених КП «Кіевбудреконструкція» на ремонт двох спортзалів.

«Плутон-С» та «Армабуд ЛТД» разом є співзасновниками асоціації «Всеукраїнська асоціація учасників ринку енергоефективності в будівництві».

З серпня 2016 р. КП «Інженерний центр» керує депутат Київради з фракції «Солідарність» Михайло Терентьєв. Його пов’язують з депутатом Київради з тієї ж фракції, в.о. директора КП «Київблагоустрій» Андрієм Андрєєвим. У 2016 р. Терентьєв був членом благодійного фонду Андрєєва.

Від «Наших грошей»:

Згідно з даними системи «Прозорро», у 2016-2018 рр. «Армабуд ЛТД» виграв тендерів на загальну суму 50,61 млн грн., а «Плутон-С» за це період – на 190,53 млн грн.