«Харківобленерго» на чолі з «БППшником» удвадорога купило муфти за 39 мільйонів у фігуранта карних справ
АК «Харківобленерго» 13 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Оргтехком» приладдя для ізольованих кабелів на 38,56 млн грн. Про це повідомляється у системі
Цьогоріч поставлять 13 492 наконечників і муфт, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Виробником більшості муфт є російське
Найбільше коштів, а саме 9,55 млн грн. припадає на з’єднувальні муфти 10 СтпМ-9 з гільзами зі зривними болтами по 4 774 грн. за комплект. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу вдвічі дешевше – по
Ще 8,29 млн грн. піде на з’єднувальні муфти 10 СтпМ-8 з гільзами зі зривними болтами по 4 147 грн. за комплект. Їхня ринкова ціна вдвічі нижча –
З’єднувальні муфти 1Стп-5 з гільзами зі зривними болтами на 5,23 млн грн. замовили по 3 077 грн. за комплект. На ринку вони коштують втричі дешевше – по
Найдорожчими є німецькі перехідні муфти Raychem TRAJ-42/1×120-240-3HL з гільзами зі зривними болтами на 307 тис грн. по 102 тис грн. за комплект. Нині в Росії вони продаються в інтернет-магазинах по
У 2016 році їх продавали в Україні по
Ціна угоди на 21% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 49,00 млн грн.
ТОВ «Укренерготранс» не допустили до аукціону за ненадані зразки продукції, технічні невідповідності, гарантійний строк 4,5 роки замість необхідних 5 років та підтвердження повноважень підписанта лише для допорогових торгів.
Єдиним допущеним конкурентом було місцеве ТОВ «ТД Термофіт» Сергія Ходикіна.
Харківський «Оргтехком» належить Ігорю Сердюку – власнику ТОВ «Хозкомплект» і ТОВ «Харпромбаза». За даними
Нагадаємо, посадовців «Харківобленерго» після публікації «Наших грошей» підозрювали у надмірному використанні коштів компанії під час закупівлі обладнання в «Оргтехкому» і ТОВ «ВО Енергомашкомплект». А в 2016 році поліція підозрювала «Харківобленерго», «Оргтехком» і ще кілька фірм у зловживанні службовим становищем при закупівлях устаткування, що могло призвести до переплати на суму 2,60 млн грн. Однак жодних даних про завершення цих проваджень немає.
«Харківобленерго» на 65% належить державі, ще 29% має фірма «Garensia Enterprises Limited» (Кіпр), яку пов’язують з Костянтином Григоришиним. У 2015 році Фонд держмайна призначив в. о. голови правління обленерго Володимира Яворського,
|Найменування товару
|Од. виміру
|Кількість, од.
|Ціна, грн./од. із ПДВ
|Перехідна муфта TRAJ-42/1Х120-240-3HL з гільзами зі зривними болтами
|к-т
|3
|102 189
|Муфти 35ПСТп-8 з гільзами зі зривними болтами
|к-т
|18
|35 114
|Муфти 35ПКВТпН-8 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|12
|21 399
|Муфти POLT-42Е/1xo-L16 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|9
|20 699
|Муфти 10ПСТпЛ-8 з гільзами зі зривними болтами
|к-т
|24
|9 230
|Муфти 10ПКВТпЛН-8 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|16
|5 402
|Муфти 10 СтпМ-9 з гільзами зі зривними болтами
|к-т
|2 000
|4 774
|Муфти 10 СтпМ-8 з гільзами зі зривними болтами
|к-т
|2 000
|4 147
|Муфти 1СТп-6 з гільзами зі зривними болтами
|к-т
|1 100
|3 453
|Муфти 1Стп-5 з гільзами зі зривними болтами
|к-т
|1 700
|3 077
|Муфти з’єднувальні 10ПСТпО-3 з з’єднувачами зі зривними болтами
|к-т
|30
|2 905
|Муфти 1СТп-4 з гільзами зі зривними болтами
|к-т
|500
|2 479
|Муфти 1КНТпН-6 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|660
|2 275
|Муфти кінцеві 10ПКНТпОН-3 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|30
|2 146
|Муфти 10 КВТпН-9 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|300
|2 035
|Муфти 1КВТпН-6 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|660
|2 017
|Муфти 1КНТпН-5 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|660
|2 017
|Муфти кінцеві 10ПКВТпОН-3 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|30
|1 924
|Муфти 10 КВТпН-8 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|300
|1 915
|Муфти з’єднувальні 10ПСТпО-2 з з’єднувачами зі зривними болтами
|к-т
|30
|1 865
|Муфти з’єднувальні 10ПСТпО-1 з з’єднувачами зі зривними болтами
|к-т
|30
|1 770
|Муфти 1КВТпН-5 с з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|660
|1 641
|Муфти 1КНТпН-4 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|500
|1 625
|Муфти кінцеві 10ПКНТпОН-2 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|30
|1 367
|Муфти кінцеві 10ПКНТпОН-1 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|30
|1 283
|Муфти 1КВТпН-4м з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|500
|1 283
|Муфти кінцеві 10ПКВТпОН-2 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|30
|1 128
|Муфти кінцеві 10ПКВТпОН-1 з наконечниками зі зривними болтами
|к-т
|30
|1 036
|Наконечники зі зривними болтами переріз 150-240 мм
|од.
|800
|292
|Наконечники зі зривними болтами переріз 70-120 мм
|од.
|800
|227
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