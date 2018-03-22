«Харківобленерго» на чолі з «БППшником» удвадорога купило муфти за 39 мільйонів у фігуранта карних справ

АК «Харківобленерго» 13 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Оргтехком» приладдя для ізольованих кабелів на 38,56 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 13 492 наконечників і муфт, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Виробником більшості муфт є російське ТОВ «Термофіт».

«Харківобленерго» на чолі з «БППшником» удвадорога купило муфти за 39 мільйонів у фігуранта карних справ

Найбільше коштів, а саме 9,55 млн грн. припадає на з’єднувальні муфти 10 СтпМ-9 з гільзами зі зривними болтами по 4 774 грн. за комплект. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу вдвічі дешевше – по 2 294 грн.

Ще 8,29 млн грн. піде на з’єднувальні муфти 10 СтпМ-8 з гільзами зі зривними болтами по 4 147 грн. за комплект. Їхня ринкова ціна вдвічі нижча – 1 734 грн.

З’єднувальні муфти 1Стп-5 з гільзами зі зривними болтами на 5,23 млн грн. замовили по 3 077 грн. за комплект. На ринку вони коштують втричі дешевше – по 1 165 грн.

Найдорожчими є німецькі перехідні муфти Raychem TRAJ-42/1×120-240-3HL з гільзами зі зривними болтами на 307 тис грн. по 102 тис грн. за комплект. Нині в Росії вони продаються в інтернет-магазинах по 99 тис руб., або 45 тис грн., що вдвічі дешевше.

У 2016 році їх продавали в Україні по 48 477 грн. при курсі 30 грн. за один євро, тобто приблизно по 1 616 євро, що за нинішнім курсом дорівнює 52 тис грн.

Ціна угоди на 21% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 49,00 млн грн.

ТОВ «Укренерготранс» не допустили до аукціону за ненадані зразки продукції, технічні невідповідності, гарантійний строк 4,5 роки замість необхідних 5 років та підтвердження повноважень підписанта лише для допорогових торгів.

Єдиним допущеним конкурентом було місцеве ТОВ «ТД Термофіт» Сергія Ходикіна.

Харківський «Оргтехком» належить Ігорю Сердюку – власнику ТОВ «Хозкомплект» і ТОВ «Харпромбаза». За даними Харківського антикорупційного центру, Сердюк має дружні зв’язки з виконавчим директором «Харківобленерго» Олегом Гриньком. Дівоче прізвище Наталії Сердюк саме Гринько. Крім того, родичем Сердюка є В’ячеслав Риман, який був заступником директора ПАТ «Одесаобленерго», а до того працював у «Харківобленерго». Нині фінансовим директором «Одесаобленерго» є Анастасія Риман.

Нагадаємо, посадовців «Харківобленерго» після публікації «Наших грошей» підозрювали у надмірному використанні коштів компанії під час закупівлі обладнання в «Оргтехкому» і ТОВ «ВО Енергомашкомплект». А в 2016 році поліція підозрювала «Харківобленерго», «Оргтехком» і ще кілька фірм у зловживанні службовим становищем при закупівлях устаткування, що могло призвести до переплати на суму 2,60 млн грн. Однак жодних даних про завершення цих проваджень немає.

«Харківобленерго» на 65% належить державі, ще 29% має фірма «Garensia Enterprises Limited» (Кіпр), яку пов’язують з Костянтином Григоришиним. У 2015 році Фонд держмайна призначив в. о. голови правління обленерго Володимира Яворського, екс-директора з енергозбуту «Запорiжжяобленерго». На останніх виборах він ішов у Харківську облраду від «Блоку Петра Порошенка».

Найменування товару Од. виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ
Перехідна муфта TRAJ-42/1Х120-240-3HL з гільзами зі зривними болтами к-т 3 102 189
Муфти 35ПСТп-8 з гільзами зі зривними болтами к-т 18 35 114
Муфти 35ПКВТпН-8 з наконечниками зі зривними болтами к-т 12 21 399
Муфти POLT-42Е/1xo-L16 з наконечниками зі зривними болтами к-т 9 20 699
Муфти 10ПСТпЛ-8 з гільзами зі зривними болтами к-т 24 9 230
Муфти 10ПКВТпЛН-8 з наконечниками зі зривними болтами к-т 16 5 402
Муфти 10 СтпМ-9 з гільзами зі зривними болтами к-т 2 000 4 774
Муфти 10 СтпМ-8 з гільзами зі зривними болтами к-т 2 000 4 147
Муфти 1СТп-6 з гільзами зі зривними болтами к-т 1 100 3 453
Муфти 1Стп-5 з гільзами зі зривними болтами к-т 1 700 3 077
Муфти з’єднувальні 10ПСТпО-3 з з’єднувачами зі зривними болтами к-т 30 2 905
Муфти 1СТп-4 з гільзами зі зривними болтами к-т 500 2 479
Муфти 1КНТпН-6 з наконечниками зі зривними болтами к-т 660 2 275
Муфти кінцеві 10ПКНТпОН-3 з наконечниками зі зривними болтами к-т 30 2 146
Муфти 10 КВТпН-9 з наконечниками зі зривними болтами к-т 300 2 035
Муфти 1КВТпН-6 з наконечниками зі зривними болтами к-т 660 2 017
Муфти 1КНТпН-5 з наконечниками зі зривними болтами к-т 660 2 017
Муфти кінцеві 10ПКВТпОН-3 з наконечниками зі зривними болтами к-т 30 1 924
Муфти 10 КВТпН-8 з наконечниками зі зривними болтами к-т 300 1 915
Муфти з’єднувальні 10ПСТпО-2 з з’єднувачами зі зривними болтами к-т 30 1 865
Муфти з’єднувальні 10ПСТпО-1 з з’єднувачами зі зривними болтами к-т 30 1 770
Муфти 1КВТпН-5 с з наконечниками зі зривними болтами к-т 660 1 641
Муфти 1КНТпН-4 з наконечниками зі зривними болтами к-т 500 1 625
Муфти кінцеві 10ПКНТпОН-2 з наконечниками зі зривними болтами к-т 30 1 367
Муфти кінцеві 10ПКНТпОН-1 з наконечниками зі зривними болтами к-т 30 1 283
Муфти 1КВТпН-4м з наконечниками зі зривними болтами к-т 500 1 283
Муфти кінцеві 10ПКВТпОН-2 з наконечниками зі зривними болтами к-т 30 1 128
Муфти кінцеві 10ПКВТпОН-1 з наконечниками зі зривними болтами к-т 30 1 036
Наконечники зі зривними болтами переріз 150-240 мм од. 800 292
Наконечники зі зривними болтами переріз 70-120 мм од. 800 227



!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сооснователь «Нова Пошта» сообщил об обысках в офисах компании (обновлено)
Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»
В Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменитсяВ Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменится
Монетизация льгот: теперь за проезд платить будут всеМонетизация льгот: теперь за проезд платить будут все
Украина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - PoliticoУкраина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - Politico
Блок рекламы


Похожие новости
«Укрпошта» замовила авіакомпаніям перевезень пошти на $5 мільйонів
Службовців «Інженерного центру» підозрюють у роздачі 85 мільйонів за ремонт лікарні в Києві
Донецькі дорожники дадуть кредитору «Донбасенерго» 778 мільйонів за таємний ремонт траси на Харків
«Укргазвидобування» з нульовою економією купило черкаських автобусів Атаман на 130 мільйонів
Дорожники викинули «Онур» з тендеру на 306 мільйонів через дискримінаційну вимогу задля «Ростдорстрою»
АМКУ змусив обленерго повернути на торги фірму Пономарьова, незаконно викинуту за справу СБУАМКУ змусив обленерго повернути на торги фірму Пономарьова, незаконно викинуту за справу СБУ
На перельоти Порошенка і топ-чиновників запланували 88 мільйонів – удвічі більше, ніж торік
Військові без конкуренції скупились маскувальними сітками на 48 мільйонів
Поліція розслідує привласнення мільйонів на постачанні у київські дитсадки забороненого сурогату замість масла
Залізничники планують купити у фірми зі справи НАБУ старі колінвали по височенній цініЗалізничники планують купити у фірми зі справи НАБУ старі колінвали по височенній ціні
Последние новости
Подгружаем последние новости