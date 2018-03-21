Захур продал Kyiv Post одесскому миллионеру Кивану

Ожидается, что продажа издания завершится до 1 апреля.

Миллиардер Мохаммад Захур продал англоязычное издание Kyiv Post одесском миллионеру сирийского происхождения Аднану Кивану за более чем 3,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Kyiv Post.

Захур рассказал редакции издания, что Киван заплатит "гораздо больше" $3,5 млн, однако отказался раскрыть точную сумму после продажи. Мохаммад Захур ожидает, что продажа издания завершится до 1 апреля. По его словам, компания Кивана уже перечислила "существенную" авансовую оплату.

"Для меня это настоящая сделка", - сказал Захур.

Захур, уроженец Пакистана и гражданин Великобритании, который заработал свое состояние в сталелитейной промышленности, купил Kyiv Post в 2009 году от своего первоначального владельца, американца Джеда Сандена, за $1,1 млн.

Захур рассказал, что Киван предложил ему купить Kyiv Post после того как услышал, что миллиардер объявил о его продаже.

По словам Захура, Киван заверил его, что ценит журналистскую независимость Kyiv Post. Однако он оставляет за собой право нанять свою команду журналистов и других сотрудников.

Захур сказал, что после завершения продажи Киван встретится с журналистами, чтобы поговорить о будущем издания. Ранее Захур подчеркивал, что не продаст издание тем, кто уничтожит его редакционную независимость.

Киван - владелец компании-застройщика "Кадорр Групп", его подозревают в запуске многочисленных незаконных строительных проектов вместе с нынешним мэром города Геннадием Трухановым до 2015 года.

Кроме того Киван фигурировал в деле о финансировании "ДНР" и "ЛНР". В ноябре СБУ сообщила, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает деньги наличными. Затем эти средства передавались бывшему депутату горсовета Одессы Игорю Маркову, который имел "интересы" в строительном бизнесе. По итогам обысков сотрудники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 млн грн наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий. Сам Аднан Киван опроверг обвинения СБУ и заявил, что готов объяснить происхождение всех средств и печатей, обнаруженных СБУ в ходе обысков.

Kyiv Post - издание об Украине на английском языке. Выходит в формате еженедельной газеты и доступна онлайн.