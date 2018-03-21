Украина потеряла $100 млрд из-за агрессии РоSSии, - Андерс Аслунд

Примерно 27 млрд потеряно в Крыму и 73 млрд - на Донбассе.

Украина потеряла $100 млрд из-за агрессии РоSSии, - Андерс Аслунд
Фото: badnews.org.ru

Экономические потери Украины из-за агрессии РоSSии в Крыму и на Донбассе составили не менее 100 млрд долларов. Эти убытки не включают гуманитарные и политические потери от агрессии.

Такими оценками поделился эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд в своем отчете "Цена агрессии Кремля в Украине", передает Голос Америки.

В своих подсчетах Аслунд опирался на методологию экономиста Томаса Пиккета, который определил, что общая стоимость всех активов европейской страны примерно в четыре раза превышает ее ВВП.

Крым и оккупированная часть Донбасса вместе обеспечивали 14% ВВП Украины. Таким образом, принимая за основу ВВП 2013 года, стоимость утраченных активов в Украине составляет более 100 млрд долларов: примерно 27 млрд потеряно в Крыму и 73 млрд - на Донбассе, утверждает ученый.

Крупнейшими потерями в Крыму, по оценкам эксперта, стали нефтегазовые ресурсы. Их запас оценивается в 30-40 млрд долларов, отмечает Аслунд. Потери банковской системы также сравнительно легко оценить: Украина потеряла 1,8 милрд долларов банковских активов в Крыму и 4,4 млрд на Донбассе.

Украинские учреждения уже добиваются возмещения утраченных активов. В частности, "Нафтогаз" требует возмещения 7 млрд долларов за конфискацию активов в Крыму, отметил Аслунд.

Исследователь отметил разницу в правовом статусе Крыма и Донбасса, которая создает различные правовые возможности для возмещения. Многие иски поданы в Международный арбитраж в Гааге, в них говорится о нарушении Россией двустороннего соглашения по защите инвестиций. "По меньшей мере, здесь есть правовая основа, на которую можно ссылаться", - отметил Аслунд.

На Донбассе, где, в частности, на территории Луганска царит полный правовой хаос, правовая ситуация с исками о возмещении является сложной, отмечает исследователь.

Правительство Украины как можно скорее должно создать базу данных утраченных активов, отметили участники презентации отчета. Нужно реалистично оценить их ценность, расследовать все правовые возможности для возвращения потерь от РоSSийской Федерации, использовать все правовые возможности в этой сфере.

Частные лица понесли большие потери на Донбассе и в Крыму. Даже если жилье осталось невредимым, его стоимость в результате агрессии РоSSии упала на 80% в Крыму и на 50% на Донбассе, подчеркнул Пол Томас, президент компании IRE USA Inc.

Напомним, в исследовании "РоSSийская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил", проведенном американским аналитическим центром Institute for the Study of War, утверждается, что РоSSия готова к внезапной войне с Украиной.


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