В Украине уменьшились размеры субсидий

Субсидии на оплату услуг жилищно-коммунальных услуг в Украине получают 43% семей — 6,44 млн домохозяйств.

Об этом свидетельствуют данные официальной статистики за февраль-2018, пишет Сегодня .

Средний размер назначенных субсидий снизился по сравнению с февралем-2017, сообщил Госстат. Эта сумма составляет 1005,2 грн, что на 36% меньше, чем в феврале прошлого года.

Также упало число желающих оформить субсидии. За январь-февраль 2018 года за помощью обратились 396 тыс. семей – в два раза меньше, чем в начале 2017 года. Субсидии назначили 322 тыс. домохозяйств. Сумма назначенный субсидий составила 352,1 млн грн.

А вот субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива выросли. Средний размер такой помощи составил 3203,7 грн, что на 44,5% больше, чем в январе-феврале 2017 года.

Число обращений за такими субсидиями тоже выросло – количество назначенных выплат подскочило в 1,6 раза.

Ранее в Минсоцполитики напомнили, что автоматический перерасчет субсидий на основе доходов граждан осуществляется не в апреле, как сообщили некоторые СМИ , а в мае и октябре. Но, в зависимости от индивидуального запроса получателя субсидии, перерасчет может проводиться и в другие месяцы.

«Например, человек стал пенсионером или перестал работать, и получает один доход – пенсию, – тогда он имеет право обратиться с заявлением на перерасчет субсидии, для учета его актуальных доходов», – объяснили в Минсоцполитики.

Как сообщалось, скоро в Украине начнется монетизация субсидий. Выдача госпомощи от государства деньгами на руки субсидиантам, а не поставщикам услуг поначалу будет частичной — только за обслуживание домов и придомовой территории и вывоз мусора.