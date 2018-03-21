Coppertino собирает $1 млн на плеер VOX Player краудинвестингом — как это работает

Украинская компания Coppertino объявила о старте краудинвестинговой кампании на развитие своего продукта VOX Player. Это обычный раунд инвестирования (в его ходе рассчитывают собрать от $100 000 до $1 млн), но с необычной механикой. Проинвестировать продукт могут все желающие, минимальная сумма — $100. Краудинвестинг проходит на платформе WeFunder. , пишут AIN.UA

Как и в случае с краудфандингом, идея — в том, чтобы собрать небольшие суммы от большого числа людей. Но в отличие от краудфандинга, краудинвестинг, он же — акционерный краудфандинг, предполагает, что каждый инвестор получит финансовую долю в компании, пропорционально вложенным средствам.

По правилам платформы WeFunder, деньги инвестора помещаются на эскроу-счет в Boston Private Bank, т.е., средства перечисляются стартапу только после того, как достигнута цель и закрыт раунд. Как только это происходит, пользователь, вложивший средства, получает письмо с электронной подписанной копией договора. Копия договора остается в доступе на сайте.

Фактически, краудинвестинг — это краудфандинг, основанный на акционерном капитале. В случае с традиционным краудфандингом бекер не становится инвестором стартапа, а просто получает более ранний доступ к продукту и другие возможные бонусы, вроде скидки.

На момент написания материала у компании уже 18 инвесторов и собрана сумма в $8061.

Coppertino собирает $1 млн на плеер VOX Player краудинвестингом — как это работает

Как и в стандартной краудфандинговой модели, инвесторам предлагаются различные бонусы, в зависимости от вложенной суммы. Тем, кто проинвестировал $500, обещают бесплатную пожизненную подписку на VOX Premium, $10 000 — пожизненную подписку, фирменную футболку и DAC USB.

VOX Player — это аудиоплеер для Mac и iPhone (в будущем планируют выпустить и версию под Android, который позволяет настраивать звук с помощью расширенных функций аудио, и хранить всю свою музыку в неограниченном облачном хранилище. У плеера порядка 300 000 активных пользователей в месяц, доход сервиса, по данным компании, составляет $27 000 в месяц, приложение загружено 600 000 раз для iPhone и 1,2 млн раз — для Mac.

VOX Player — самый известный продукт Coppertino. Плеер создавали на основе разработки итальянца Алессио Нонни, который в 2011 году продал его Coppertino в обмен на миноритарную долю в проекте. В 2013 году компания привлекла $400 000 посевных инвестиций, а в 2014 закрыла еще один раунд — стартап поддержали фонды AVentures Capital и TA Venture, а также основатель аутсорсинговой компании Ciklum Торбен Майгаард.


Ольга Карпенко, AIN


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