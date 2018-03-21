"Нафтогаз" увеличит цену на газ для промпотребителей с 1 апреля

По сравнению с февралем цена возрасет до 8,67 тыс. за 1 тыс. кубометров.

"Нафтогаз" увеличит цену на газ для промпотребителей с 1 апреля
Фото: argumentua.com

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,8% (на 774 грн) по сравнению с февралем - до 8,67 тыс. за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАКа.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 7,4% (на 654 грн) - до 9 тыс. 543,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, на февраль и март "Нафтогаз" снизил цену на природный газ для промышленности, заявив намерении усилить свои позиции в сегменте продаж природного газа промышленным потребителям. Возможность снижения цены, в частности, была связана с сформированными в межотопительный период запасами газа в подземных хранилищах, закупленными по более низким, чем на сегодня ценами.

Кроме того, с марта НАК с 1 марта рассчитывал возобновить закупки газа у "Газпрома", но роSSийская компания отказалась поставлять газ в Украину, вернув внесенный авансовый платеж около $125 млн. По словам главного коммерческого директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Украина должна была в марте получать от Газпрома 18 млн куб. м газа в сутки.

Напомним, с 1 октября 2015 года в Украине отменено госрегулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения.


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